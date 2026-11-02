Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Viên SN 1971

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Ngày 30/10 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên (sinh năm 1971, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.‎

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/7, Lê Thị Viên điều khiển phương tiện tàu biển số đăng ký KG-391.44 chở xi măng trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá. Khi đến đoạn kênh thuộc Tổ 6, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang thì điều khiển tàu vượt 01 sà lan dẫn đến va chạm với 01 vỏ lãi composite do bà D.T.C, sinh 1970, ngụ ấp Số Bốn, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả bà Châu bị chấn thương sọ não và rơi xuống kênh tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Viên còn có hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.