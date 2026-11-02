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Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên SN 2001 để điều tra về tài sản trị giá 6 triệu đồng

Duy Anh
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Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tại thời điểm bị Việt lấy trộm, chiếc xe máy có giá trị là 6 triệu đồng.

Ngày 29/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt (sinh năm 2001, ngụ khóm 2, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25/9/2026, Công an phường Hòa Thuận tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Thành Được (sinh năm 1965, ngụ khóm 3, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) về việc ông bị kẻ gian lấy trộm 01 chiếc xe mô tô.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Việt SN 2001 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Lê Quốc Việt (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Thuận đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Qua xác minh phát hiện Lê Quốc Việt có dấu hiệu nghi vấn nên mời về Cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận sau khi lấy trộm xe mô tô đã đem đi cầm với số tiền 2 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Hiện Công an phường Hòa Thuận đã thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 6/10, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự phường Hòa Thuận xác định tại thời điểm bị chiếm đoạt chiếc xe nêu trên có giá trị là 6 triệu đồng.

Được biết, Lê Quốc Việt là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, có 01 tiền án 05 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương vào ngày 27/12/2025.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Chí Vỹ SN 2005 để điều tra số tài sản trị giá 60.616.000 đồng
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