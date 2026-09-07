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Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới mua bán lợn Nguyễn Kim Lợi SN 1994

Chi Chi
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Nguyễn Kim Lợi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 28/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi, sinh năm 1994, trú tại thôn Khả, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 26/8/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của Công ty Cổ phần trang trại H.T. về việc Nguyễn Kim Lợi, sinh năm 1994, trú tại thôn Khả, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung xác minh làm rõ: Nguyễn Kim Lợi làm công việc môi giới mua bán lợn. Khoảng đầu năm 2026 Lợi làm môi giới trung gian mua bán lợn giúp Công ty Cổ phần trang trại H. T. có địa chỉ tại xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Vào ngày 18/4/2026, lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Cổ phần trang trại H.T. và khách hàng thông qua hình thức nhận đặt tiền cọc thanh toán mua bán lợn, Lợi đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 428.274.000 đồng của công ty. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Lợi nạp tiền vào sàn Forex để đầu tư nhưng thua lỗ hết nên đã bỏ trốn.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy tìm đối tượng. Kết quả sau khoảng 24 giờ đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ: cùng với phương thức thủ đoạn trên, trong tháng 4/2026 Lợi còn lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 500.000.000đ của 2 bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các Quyết định, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên qua Điều tra viên Bùi Văn Dũng, số điện thoại 0971.138.668) để phối hợp điều tra, giải quyết.

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