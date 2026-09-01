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Thi hành lệnh bắt tạm giam mẹ con Nguyễn Thị Thuấn SN 1978

Chi Chi
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Mẹ con Nguyễn Thị Thuấn đã dùng tay chân và hung khí mang theo đánh gây thương tích cho chị hàng xóm tên N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt 2 bị can để tạm giam. Ảnh: CA Thái Nguyên

Khoảng 19 giờ, ngày 03/9/2026, chị N.T.N, sinh năm 1981, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên (là người mắc bệnh tâm thần) đến đứng ở khu vực trước cổng nhà Nguyễn Thị Thuấn, sinh năm 1978, ở cùng xóm và có hành vi chửi bới, vứt nhiều nén hương, khăn trắng vào sân nhà Thuấn. Lúc này nhà Thuấn không có ai ở nhà nên người dân đã gọi báo cho Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 2002 (là con trai của Thuấn) biết về nội dung trên. Sơn về nhà thì chị N. đã bỏ đi nên Sơn thu dọn những que hương và khăn trắng.

Sau khi về nhà biết thông tin sự việc, Thuấn đã mang theo 01 đoạn gậy (là cành hoa giấy có nhiều gai nhọn), Sơn chuẩn bị 01 cán chổi tre dài hơn 01 mét, rồi Sơn điều khiển xe mô tô chở Thuấn đến nhà chị N. Sau khi tra vấn về hành vi của chị N. trước đó thì Thuấn và Sơn đã dùng tay chân và hung khí mang theo đánh gây thương tích cho chị N. Hậu quả: Chị N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 11%.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuấn, Nguyễn Văn Sơn về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Vụ án trên dù xuất phát từ sự bực tức khi bị quấy phá, nhưng việc tự ý dùng hung khí và bạo lực để giải quyết mâu thuẫn với người khác (đặc biệt với người bị tâm thần, người phụ nữ yếu thế) là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Hành vi côn đồ, xem thường pháp luật, xâm phạm sức khỏe của người khác sẽ phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc. Hãy thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Thái Tuấn Anh SN 1990 liên quan số tiền 1 tỷ đồng
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