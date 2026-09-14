HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Ngọ SN 1990 liên quan 630 triệu đồng

Chi Chi
|

Lưu Văn Ngọ bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/9/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Ngọ (sinh năm 1990, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, anh N.D.H và anh N.V.D cùng mua 01 thửa đất diện tích 260m² tại xã Thành Công với giá 220 triệu đồng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do quen biết với anh H và biết rõ thửa đất có nguồn gốc là đất khai hoang trước đây thuộc sở hữu của bố mẹ mình, Lưu Văn Ngọ đưa ra thông tin có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh H.

Tin tưởng, anh H đồng ý nhờ Ngọ thực hiện thủ tục với chi phí 60 triệu đồng. Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, Ngọ làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nhưng đứng tên Ngọ và không thông báo cho anh H và anh D biết.

Đối tượng Lưu Văn Ngọ. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên

Đến tháng 5/2026, Ngọ nảy sinh ý định bán thửa đất để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Ngọ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị N.T.N.T (sinh năm 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) rằng thửa đất là tài sản của mình và đang có nhu cầu chuyển nhượng. Tin tưởng thông tin trên, chị T đồng ý mua thửa đất với giá 630 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngọ đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tài sản có giá trị cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và thực hiện việc chứng thực hợp đồng hoặc ủy quyền bằng văn bản rõ ràng tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Bắt giữ Trần Thị Minh Anh SN 1999
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

lệnh bắt tạm giam

bắt giữ

khởi tố

công an

điều tra

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại