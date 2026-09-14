Thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Ngọ SN 1990 liên quan 630 triệu đồng

Lưu Văn Ngọ bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/9/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Ngọ (sinh năm 1990, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, anh N.D.H và anh N.V.D cùng mua 01 thửa đất diện tích 260m² tại xã Thành Công với giá 220 triệu đồng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do quen biết với anh H và biết rõ thửa đất có nguồn gốc là đất khai hoang trước đây thuộc sở hữu của bố mẹ mình, Lưu Văn Ngọ đưa ra thông tin có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh H.

Tin tưởng, anh H đồng ý nhờ Ngọ thực hiện thủ tục với chi phí 60 triệu đồng. Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, Ngọ làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nhưng đứng tên Ngọ và không thông báo cho anh H và anh D biết.

Đối tượng Lưu Văn Ngọ. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên

Đến tháng 5/2026, Ngọ nảy sinh ý định bán thửa đất để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Ngọ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị N.T.N.T (sinh năm 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) rằng thửa đất là tài sản của mình và đang có nhu cầu chuyển nhượng. Tin tưởng thông tin trên, chị T đồng ý mua thửa đất với giá 630 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngọ đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tài sản có giá trị cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và thực hiện việc chứng thực hợp đồng hoặc ủy quyền bằng văn bản rõ ràng tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.