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Bắt giữ Trần Thị Minh Anh SN 1999

Chi Chi
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Công an xác định Trần Thị Minh Anh và Lương Hồng Tiến có liên quan đến việc bán ma túy.

Từ việc phát hiện một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an phường Long Bình (TP Đồng Nai) đã khẩn trương đấu tranh, truy xét, qua đó làm rõ thêm nhiều người liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 200g ma túy cùng nhiều tang vật.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 5/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại đường dân sinh thuộc tổ 22, khu phố 3, Công an phường Long Bình kiểm tra hành chính Phạm Tấn Định (sinh năm 1979, thường trú phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần của Định có một gói nilon chứa chất màu trắng. Định khai nhận đây là ma túy đá cất giữ để sử dụng. Công an phường Long Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Định về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Không dừng lại ở việc xử lý trường hợp trên, Công an phường tiếp tục đấu tranh, truy xét nguồn gốc số ma túy. Qua đó, lực lượng Công an xác định Lương Hồng Tiến (sinh năm 1994, thường trú phường Long Bình) và Trần Thị Minh Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) có liên quan đến việc bán ma túy cho Định; đồng thời làm rõ Tiến và Minh Anh có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng truy xét, Công an phường làm rõ Nguyễn Xuân Trọng (sinh năm 1990, thường trú phường Hố Nai) liên quan đến việc bán ma túy cho Minh Anh và Tiến; Nguyễn Vũ Đạt (sinh năm 1987, thường trú phường Long Bình) liên quan đến việc bán ma túy cho Trọng.

Bắt giữ Trần Thị Minh Anh SN 1999 - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CA Đồng Nai

Bắt giữ Trần Thị Minh Anh SN 1999 - Ảnh 2.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CA Đồng Nai

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ hơn 200g ma túy, một cân tiểu ly, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số đồ vật có liên quan.

Từ một trường hợp bị phát hiện tàng trữ ma túy, việc nhanh chóng truy xét, làm rõ những người liên quan và nguồn cung ma túy cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an phường Long Bình trong đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, nhất là việc mở rộng xác minh để xử lý các hành vi liên quan thay vì chỉ dừng lại ở vụ việc ban đầu.

Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền. Công an phường Long Bình tiếp tục phối hợp truy xét, xác minh những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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