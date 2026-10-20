HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Thảo SN 1994 trong chuyên án đặc biệt lớn ở 4 tỉnh thành

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng) nằm trong nhóm trộm chó, sơ chế và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin trên báo Tiền Phong đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 11 bị can về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là kết quả của chuyên án mở rộng nhằm triệt phá đường dây trộm cắp, giết mổ và vận chuyển thịt chó, mèo quy mô lớn từ khu vực phía Nam đưa ra tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Khởi tố mắt xích điều hành và 4 đầu mối thu mua lớn tại miền Bắc

Trong diễn biến điều tra mới nhất vào ngày 18/10, cơ quan điều tra đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng 4 đầu mối tiêu thụ lớn gồm: Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội)

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Thảo SN 1994 trong chuyên án đặc biệt lớn ở 4 tỉnh thành - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP.HCM

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Thảo SN 1994 trong chuyên án đặc biệt lớn ở 4 tỉnh thành - Ảnh 2.

4 đối tượng là đầu mối thường xuyên tiêu thụ thịt chó tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM

Theo tài liệu xác minh của Công an TP.HCM, nhóm 4 người trên là những mắt xích thường xuyên nhập số lượng lớn thịt chó từ đường dây của Vân để bán lại ra thị trường. Dữ liệu sao kê giao dịch ngân hàng ghi nhận các đầu nậu đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 860 triệu đồng cho Vân, tương đương khối lượng thịt giao dịch ước tính vượt mức 10 tấn.

Toàn bộ lượng hàng xuất bán đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trên thân động vật còn lưu dấu vết cháy sém do xung điện và được chào bán với giá rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường. Tại cơ quan điều tra, 4 bị can thừa nhận dù biết rõ nguồn hàng do trộm cắp mà có nhưng vẫn móc nối thu gom định kỳ nhằm trục lợi chênh lệch.

Đột kích lò mổ ngụy trang, thu giữ hàng trăm kilôgam tang vật

Theo Vietnamnet, cuyên án được xác lập từ đầu tháng 10/2026, xuất phát từ tin báo bức xúc của quần chúng nhân dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm chó, mèo tại các xã Kim Long, Nghĩa Thành, Ngãi Giao cùng các địa bàn giáp ranh TP.HCM.

Sau thời gian theo dõi quy luật di biến động, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng công an địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà của Nguyễn Bá Long (SN 1997) tại khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây được gia cố kín mít bằng vách tôn nhằm che giấu một cơ sở giết mổ, sơ chế động vật hoạt động khép kín bên trong.

Khám xét ô tô đỗ tại sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết với tổng khối lượng 304,6 kg cùng nhiều bộ thiết bị, súng kích điện tự chế. Kiểm tra sâu bên trong khu nhà kho, công an thu giữ thêm 32 con chó đã qua sơ chế (nặng gần 420 kg) và 57 cá thể mèo đã làm thịt (nặng hơn 170 kg) đang được bảo quản trong các thùng xốp và hệ thống tủ đông công nghiệp.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Thảo SN 1994 trong chuyên án đặc biệt lớn ở 4 tỉnh thành - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA TP.HCM

Thủ đoạn tổ chức khép kín, phân chia vai trò chuyên nghiệp

Tài liệu trinh sát xác định nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức chặt chẽ: Nguyễn Thanh Liêm cầm lái ô tô chở cả nhóm đi tuần trên các cung đường; Nguyễn Ngọc Trí trực tiếp dùng súng kích điện bắn hạ mục tiêu, còn Nguyễn Ngọc Nhi nhanh chóng gom xác chó đưa lên xe tẩu thoát. Ngay trong đêm 7 đến rạng sáng 8/10, nhóm này đã thực hiện trót lọt vụ bắt trộm 21 con chó trước khi bị bắt quả tang.

Số động vật săn trộm được tập kết về nhà Long để sơ chế, phân loại. Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả dù biết rõ nguồn gốc tài sản bất chính vẫn tham gia hỗ trợ mổ thịt, đóng gói. Ngày 9/10, cơ quan điều tra đã khởi tố Long, Liêm, Trí, Nhi, Hiệp và Quả cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, Nguyễn Long Yến Vân – sống chung như vợ chồng với Long – là nhân vật then chốt điều hành đường dây tiêu thụ. Vân sử dụng mạng xã hội để kết nối các đầu mối, chốt giá bán, lên đơn và điều phối dòng tiền. Sau khi hoàn tất sơ chế, Long phụ trách đóng gói vào thùng xốp rồi gửi theo xe khách liên tỉnh ra phía Bắc. Tiền thanh toán được gom về tài khoản ngân hàng của Vân trước khi chia tỷ lệ cho các đối tượng tham gia săn trộm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng truy xét các chân rết liên quan, xác minh các vụ trộm trên địa bàn và kêu gọi các bị hại sớm liên hệ cơ quan công an để phối hợp xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an bất ngờ kiểm tra 51 người ở công trình dự án cao tốc
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

Phụ nữ

báo mới

Tin nóng trong ngày

trộm chó

đường dây trộm chó

bắt giữ

bắt tạm giam

khởi tố

khám xét

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại