Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Thảo SN 1994 trong chuyên án đặc biệt lớn ở 4 tỉnh thành

Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng) nằm trong nhóm trộm chó, sơ chế và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin trên báo Tiền Phong đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 11 bị can về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là kết quả của chuyên án mở rộng nhằm triệt phá đường dây trộm cắp, giết mổ và vận chuyển thịt chó, mèo quy mô lớn từ khu vực phía Nam đưa ra tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Khởi tố mắt xích điều hành và 4 đầu mối thu mua lớn tại miền Bắc

Trong diễn biến điều tra mới nhất vào ngày 18/10, cơ quan điều tra đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng 4 đầu mối tiêu thụ lớn gồm: Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội)

Ảnh: CA TP.HCM

4 đối tượng là đầu mối thường xuyên tiêu thụ thịt chó tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM

Theo tài liệu xác minh của Công an TP.HCM, nhóm 4 người trên là những mắt xích thường xuyên nhập số lượng lớn thịt chó từ đường dây của Vân để bán lại ra thị trường. Dữ liệu sao kê giao dịch ngân hàng ghi nhận các đầu nậu đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 860 triệu đồng cho Vân, tương đương khối lượng thịt giao dịch ước tính vượt mức 10 tấn.

Toàn bộ lượng hàng xuất bán đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trên thân động vật còn lưu dấu vết cháy sém do xung điện và được chào bán với giá rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường. Tại cơ quan điều tra, 4 bị can thừa nhận dù biết rõ nguồn hàng do trộm cắp mà có nhưng vẫn móc nối thu gom định kỳ nhằm trục lợi chênh lệch.

Đột kích lò mổ ngụy trang, thu giữ hàng trăm kilôgam tang vật

Theo Vietnamnet, cuyên án được xác lập từ đầu tháng 10/2026, xuất phát từ tin báo bức xúc của quần chúng nhân dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm chó, mèo tại các xã Kim Long, Nghĩa Thành, Ngãi Giao cùng các địa bàn giáp ranh TP.HCM.

Sau thời gian theo dõi quy luật di biến động, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng công an địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà của Nguyễn Bá Long (SN 1997) tại khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây được gia cố kín mít bằng vách tôn nhằm che giấu một cơ sở giết mổ, sơ chế động vật hoạt động khép kín bên trong.

Khám xét ô tô đỗ tại sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết với tổng khối lượng 304,6 kg cùng nhiều bộ thiết bị, súng kích điện tự chế. Kiểm tra sâu bên trong khu nhà kho, công an thu giữ thêm 32 con chó đã qua sơ chế (nặng gần 420 kg) và 57 cá thể mèo đã làm thịt (nặng hơn 170 kg) đang được bảo quản trong các thùng xốp và hệ thống tủ đông công nghiệp.

Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA TP.HCM

Thủ đoạn tổ chức khép kín, phân chia vai trò chuyên nghiệp

Tài liệu trinh sát xác định nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức chặt chẽ: Nguyễn Thanh Liêm cầm lái ô tô chở cả nhóm đi tuần trên các cung đường; Nguyễn Ngọc Trí trực tiếp dùng súng kích điện bắn hạ mục tiêu, còn Nguyễn Ngọc Nhi nhanh chóng gom xác chó đưa lên xe tẩu thoát. Ngay trong đêm 7 đến rạng sáng 8/10, nhóm này đã thực hiện trót lọt vụ bắt trộm 21 con chó trước khi bị bắt quả tang.

Số động vật săn trộm được tập kết về nhà Long để sơ chế, phân loại. Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả dù biết rõ nguồn gốc tài sản bất chính vẫn tham gia hỗ trợ mổ thịt, đóng gói. Ngày 9/10, cơ quan điều tra đã khởi tố Long, Liêm, Trí, Nhi, Hiệp và Quả cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, Nguyễn Long Yến Vân – sống chung như vợ chồng với Long – là nhân vật then chốt điều hành đường dây tiêu thụ. Vân sử dụng mạng xã hội để kết nối các đầu mối, chốt giá bán, lên đơn và điều phối dòng tiền. Sau khi hoàn tất sơ chế, Long phụ trách đóng gói vào thùng xốp rồi gửi theo xe khách liên tỉnh ra phía Bắc. Tiền thanh toán được gom về tài khoản ngân hàng của Vân trước khi chia tỷ lệ cho các đối tượng tham gia săn trộm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng truy xét các chân rết liên quan, xác minh các vụ trộm trên địa bàn và kêu gọi các bị hại sớm liên hệ cơ quan công an để phối hợp xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.