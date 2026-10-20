Công an chủ động rà soát, test chất ma túy cho công nhân thi công Dự án cao tốc.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, Công an xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai tổng kiểm tra người sử dụng trái phép chất ma túy tại các khu công nhân thi công các dự án trên địa bàn, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Ia Băng tập trung rà soát, nắm chắc tình hình công nhân đến địa bàn xã để triển khai thi công các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình ảnh từ buổi kiểm tra. Ảnh: CA Gia Lai

Trong đợt kiểm tra này, Công an xã Ia Băng đã tiến hành kiểm tra khu công nhân của Công ty cổ phần ... hiện đang thi công Dự án cao tốc Pleiku - Quy Nhơn. Kết thúc đợt kiểm tra đã test nhanh 51 trường hợp công nhân, cho kết quả âm tính 51/51 trường hợp, chưa phát hiện trường hợp dương tính với các loại ma túy.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến Ban giám đốc và toàn thể công nhân của Công ty; vận động công nhân khi đến địa bàn thi công các dự án chấp hành nghiêm các quiy định của pháp luật về cư trú và tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thông qua đợt kiểm tra, Công an xã quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Công an xã Ia Băng đề nghị toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Chung tay phòng, chống ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, Công an xã Ia Băng quyết tâm cùng Đảng ủy, UBND và Nhân dân giữ vững ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Gia Lai