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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đình Thanh Dung SN 1972

Chi Chi
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Lê Đình Thanh Dung bị bắt để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Thanh Dung (SN 1972) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của nhiều người dân đối với Lê Đình Thanh Dung về hành vi chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung điều tra, xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Đình Thanh Dung.

Kết quả điều tra xác định, tháng 11/2018, Lê Đình Thanh Dung đã chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho bà P.T.L và nhận số tiền 500.000.000 đồng. Do diện tích đất này đang cho thuê nên Dung thỏa thuận sẽ giao đất cho bà P.T.L sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó, Dung lại bán đất cho người khác mà không thông báo, không trả tiền lại cho bà P.T.L.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Thanh Dung

Ngoài ra, Dung còn kêu gọi bà P.T.L và em gái bà P.T.L góp vốn để cùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, thực tế Dung không mua diện tích đất này và không trả cho chị em bà P.T.L số tiền 3,5 tỷ đồng đã góp vốn trước đó.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Thanh Dung về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Lê Đình Thanh Dung, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.

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