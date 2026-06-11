Khám xét bãi xe Trúc Quỳnh, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1981

Công an TPHCM đã tạm giữ 10 người sau khi khám xét bãi xe Trúc Quỳnh.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM ngày 11-6 cho biết trên báo Vietnamnet, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm 9 đối tượng bao gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1981, đối tượng chung sống như vợ chồng với Tuấn), Lê Huỳnh Bá (sinh năm 1987) cùng 7 đồng phạm khác. Nhóm này bị bắt giữ để điều tra làm rõ về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ mèo với quy mô lớn trên địa bàn.

Quy trình gom hàng bẫy bắt mèo và đường dây mua bán theo cân

Đưa tin từ cơ quan điều tra, báo Dân Trí cho biết bước đầu các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm này khai nhận đã thiết lập hệ thống bẫy bắt, tổ chức thu gom mèo tại nhiều địa bàn khác nhau với thời gian hoạt động kéo dài suốt khoảng 3 năm qua.

Theo phương thức hoạt động, sau khi bẫy trộm hoặc thu mua gom được mèo từ các nguồn, các đối tượng sẽ đưa toàn bộ về tập kết tại nơi ở, nhốt chặt vào các lồng sắt để gom hàng. Chờ đến khi tích lũy đủ số lượng, chúng sẽ tiến hành bàn giao lại cho đầu nậu Lê Huỳnh Bá với mức giá thu mua dao động khoảng 70.000 đồng cho mỗi kilogam. Chu kỳ giao dịch mua bán này được các đối tượng thực hiện đều đặn với tần suất từ 2 đến 3 ngày một lần.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, sau khi hoàn tất công đoạn thu mua gom hàng, Lê Huỳnh Bá sẽ trực tiếp dùng phương tiện vận chuyển số mèo này đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh (tọa lạc tại địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục phân phối, tuồn hàng cho các đầu mối tiêu thụ khác.

Các đối tượng bị Công an TPHCM tạm giữ. Ảnh: báo NLĐ

Cuộc tập kích tại bãi xe và cuộc giải cứu quy mô lớn

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, mở rộng phạm vi truy xét và tiến hành lệnh kiểm tra khẩn cấp điểm tập kết hàng tại bãi xe Trúc Quỳnh.

Theo báo Người lao động ại thời điểm đột kích kiểm tra bãi xe này, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 45 chiếc lồng chuyên dụng đang chứa khoảng 400 con mèo còn sống. Kế bên đó, công an còn phát hiện thêm 4 thùng xốp lớn chứa khoảng 80 con mèo đã chết, đang được ướp bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị lên xe vận chuyển đi tiêu thụ.

Song song với mũi tấn công trên, tại địa bàn thuộc phường Linh Xuân, một tổ công tác khác của lực lượng công an cũng đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm 21 con mèo khác từ các chân rết của đường dây này.

Tổng số lượng mèo được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và tiến hành giải cứu ngay trong giai đoạn đầu của quá trình đấu tranh phá án lên tới hơn 500 con. Con số này đã phơi bày quy mô hoạt động thu gom, mua bán động vật trái phép cực kỳ lớn của nhóm đối tượng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục dồn lực lượng để đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, củng cố các tài liệu chứng cứ nhằm làm sáng tỏ toàn bộ phương thức và thủ đoạn hoạt động của băng nhóm.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành xác định chính xác vai trò, vị trí của từng cá nhân trong đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ động vật này; đồng thời ráo riết truy xét các đối tượng có liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.