Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của trùm giang hồ khét tiếng Nguyễn Kỳ Dũng

Duy Anh
|

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ) về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Nguyễn Kỳ Dũng sinh năm 1974, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở tại 122 Hùng Vương, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi bị Công an thành phố Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.

Lực lượng chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ngày 18/1 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”; và đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội “Đánh bạc” của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng.

Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng.

Dù đối tượng lì lợm, ngoan cố nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

Lệnh bắt, khám xét bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng đã nhận được sự ủng hộ, ngợi khen của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Nguyễn Kỳ Dũng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng; tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

