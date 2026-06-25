Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của Lê Thị Thuỷ SN 1968

Đây là người phụ nữ ở Nghệ An chuyên kích động gây rối.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên tờ VTC News rằng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Thuỷ (sinh năm 1968, cư trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An). Đối tượng bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, căn cứ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Chân dung đối tượng Thủy (áo xanh bên phải). Ảnh: VTC News

Vụ bắt giữ và khám xét được thực hiện dưới sự chủ trì của Cơ quan An ninh điều tra, có sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo báo Công an nhân dân, trong quá trình kiểm tra tại chỗ ở của bị can, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm pháp của đối tượng. Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, bước đầu Lê Thị Thuỷ đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tập trung lực lượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.