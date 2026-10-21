Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Lê Thanh Hiển SN 1981 và Đỗ Kim Chung SN 1992

Cả 2 bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Hải Sapa TV.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết trên VTC News rằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Trung (SN 1992), cùng cư trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hai bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Lao Động đăng tải, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Trung đảm nhiệm các vị trí trọng yếu là kế toán và thủ quỹ tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, hai cá nhân này đã trực tiếp giúp sức cho Phạm Văn Hà – Giám đốc công ty – thiết lập và duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: An ninh Lào Cai

Ảnh: An ninh Lào Cai

Thủ đoạn này nhằm mục đích che giấu phần lớn doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh, trốn tránh nghĩa vụ tài chính và gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào mức độ thiệt hại cùng tính chất hành vi, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Việc khởi tố, bắt giam kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam là bước tiến mới trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi "Hải Sapa TV").

Trước đó, vào ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Hoàng Hải cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để làm rõ hai nhóm hành vi: "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vũ Hoàng Hải là nhân vật nổi tiếng trên các nền tảng số qua việc quảng bá, tiếp thị và bán các mặt hàng nông sản, đặc sản vùng Tây Bắc như thịt trâu sấy gác bếp, gia vị chẩm chéo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố chứng cứ tài liệu, phân hóa vai trò và trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức liên đới tại Công ty Hoàng Nam để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.