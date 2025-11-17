HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Long

Duy Anh |

Đây là đối tượng đã lấy trộm xe máy của một người dân ở Đà Nẵng cách đây một tuần.

Ngày 17/11, Công an xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Long (SN 1999), trú xã Phú Ninh để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Long- Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Ngọc Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó một tuần, Công an xã Phú Ninh tiếp nhận đơn báo cáo của ông Dương Văn Đ. về việc bị mất trộm xe máy. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét làm rõ đối tượng.

Ngay trong ngày, Công an xã đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Long và tiến hành thu hồi lại tài sản.

Long là đối tượng từng có tiền án, tiền sự và đang trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng đối tượng Long không chí thú làm ăn mà vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Huỳnh Ngọc Long.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

trộm cắp tài sản

chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại