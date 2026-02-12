Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Văn Thi SN 1968

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đối với Nguyễn Văn Thi (SN 1968), cư trú tại khu phố An Thới, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Thi bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường đăng ký ngành nghề kinh doanh là thu mua và phân loại phế liệu, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Tuy nhiên, khoảng năm 2020, đối tượng Nguyễn Văn Thi - Giám đốc Doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng và chỉ đạo tiếp nhận tro, xỉ than thải ra từ hoạt động sản xuất công nghiệp từ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau đó, tự ý đổ thải, chôn lấp trái phép hơn 1.147 tấn tro, xỉ than gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm khu vực xung quanh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.