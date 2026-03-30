HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc công ty sản xuất đường cát Nguyễn Văn Cam

Duy Anh |

Lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái do Nguyễn Văn Cam làm giám đốc có dấu hiệu sản xuất đường cát giả.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam, sinh năm 1988, trú tại Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát)".

Lực lượng chức năng tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, vào ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang có hành vi sang chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

hàng giả

bắt tạm giam

bắt giám đốc

khám xét

sản xuất hàng giả

Hay độc lạ

khám xét công ty

Thi hành Lệnh bắt tạm giam

giám đốc công ty đường cát

đường giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại