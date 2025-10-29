HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Chát

Duy Anh |

Đối tượng Chát bị cáo buộc sử dụng ảnh nóng tống tiền tình cũ với giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Chát (SN 1979, trú tại phường Hải Vân) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Chát- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Chát (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo nội dung điều tra, vào năm 2016, Đỗ Chát quen biết và có quan hệ tình cảm với bà B.T.N. (SN 1981, trú phường Liên Chiểu). 

Đến tháng 3/2023, do mâu thuẫn, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Chát không đồng ý. Lợi dụng việc nắm giữ hình ảnh nhạy cảm của bà N. trong thời gian yêu đương, đối tượng Chát đã đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh này cho người thân và bạn bè của bà N.

Khi không đạt được mục đích, Đỗ Chát tiếp tục gửi hình ảnh nhạy cảm của bà N. cho người thân, rồi chụp lại màn hình tin nhắn này gửi cho bà N. nhằm gây áp lực tinh thần, buộc bà phải chuyển tiền. Quá lo sợ, bà N. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Đỗ Chát mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. 

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 

