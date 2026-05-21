Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991

Duy Anh
|

Bị can Phan Đình Dân bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 4 khách hàng.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Dân (SN 1991) trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Phan Đình Dân nguyên là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, đối tượng vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng, đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn để tạo lòng tin.

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991 - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phan Đình Dân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tin tưởng đối tượng, 4 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn hoặc thực hiện các thủ tục đáo hạn ngân hàng cần trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc sử dụng các kênh giao dịch chính thống; không chuyển tiền cho cá nhân trung gian khi chưa xác minh rõ thông tin nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Phan Đình Dân khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991 - Ảnh 2.
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

