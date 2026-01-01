HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trịnh Đình Loan

Duy Anh |

Công an Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can về tội trốn thuế gần 19 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can gồm Trịnh Đình Loan, sinh năm 1962; Nguyễn Văn Bền, sinh năm 1959; Đỗ Văn Dảnh, sinh năm 1982; Đinh Xuân Quyện, sinh năm 1964 đều trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội trốn thuế.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Quyển, sinh năm 1955, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo về cùng tội danh.

Các bị can bị khởi tố về tội trốn thuế (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định các bị can đều hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm chì, nhựa tái chế trong Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai thuộc thôn Đông Mai. Các đối tượng thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng, sau đó về tháo dỡ lấy phần bột và lá chì bên trong để tái chế lại thành chì thành phẩm sau đó bán ra thị trường.

Mặc dù cơ sở hoạt động đã nhiều năm nhưng các đối tượng đều không thực hiện đúng việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Tổng số tiền các đối tượng đã trốn thuế gây thất thoát Ngân sách của Nhà nước là gần 19 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án.

