Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1997 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh; Lê Hữu Khiêm, sinh năm 2006 trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội "Mua bán pháo nổ trái phép" và Vũ Trường Giang, sinh năm 1985 trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép".

Trong vụ án này, cơ quan chức năng thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, như: pháo hoa nổ (loại 9 ống, 49 ống, 168 ống), pháo hoa nổ hình trụ dài...

Các đối tượng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang (từ trái sang phải) cùng hơn 500kg pháo thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng bài trong các hội, nhóm kín để bán các loại pháo nổ trái phép do nước ngoài sản xuất.

Tiến hành đi sâu điều tra, xác minh, làm rõ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định chủ tài khoản Facebook trên là của Lê Hữu Khiêm, sinh năm 2006 trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, qua đó đã thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại.

Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định số pháo nổ trên do Lê Hữu Khiêm thông qua mạng xã hội mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung về bán cho một số đối tượng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình (trong đó có Vũ Trường Giang).

Trên cơ sở kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập Nguyễn Thị Cẩm Nhung đến cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an hơn 200kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất mà đối tượng này đã mua qua mạng xã hội.