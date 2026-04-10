Thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Thị Bé 54 tuổi

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hiếu (tỉnh Quảng Nam cũ) tố cáo hai vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé đã tự phá khoá và chiếm giữ căn nhà của ông Hiếu nhiều năm qua. Căn nhà này trước đó ông Hiếu đã đấu giá thành công theo đúng quy định của pháp luật.

Cao Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ đưa ra đấu giá tài sản thi hành án. Lô đất này có diện tích 100 m2, có căn nhà hai tầng.

Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án. Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Từ thời điểm đó đến nay, ông Dũng, bà Bé vào ở và căn nhà bị chiếm dụng trái phép.

Mặc dù ông Hiếu nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được căn nhà. Hiện vụ việc đang được CQCSĐT CATP Đà Nẵng điều tra làm rõ .