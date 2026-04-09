Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng sinh năm 1977

Chi Chi |

Trần Thị Bích Phượng bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 09/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (sinh năm 1977, trú tại tổ 05, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.‎

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần thị Bích Phượng. Ảnh: CA An Giang

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Bích Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, ngày 09/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Phượng cam kết trong thời hạn từ 60 đến 90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được thủ tục trích đo theo hợp đồng. Khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, Phượng không thực hiện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

