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Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ kiểm lâm Lê Ngọc Ánh

Chi Chi
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Công an đã bắt cán bộ kiểm lâm bảo kê cho “vàng tặc” khai thác trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu móc nối giữa các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép với người có trách nhiệm quản lý địa bàn. Từ đó, đơn vị tập trung xác minh, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan.

Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công cụ, máy móc và giếng đào được sử dụng để khai thác vàng trái phép. Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 05/7/2026, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo thuộc Tiểu khu 780, thôn 4, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng có vai trò tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực này.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá điểm khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 780, thôn 4, xã Krông Á ngày 05/7/2026. Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phùng và Hằng đã liên hệ, đưa tiền cho Lê Ngọc Ánh, Trưởng Phân trường II Krông Á thuộc Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk, nhằm để Ánh bỏ qua hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo, không xử lý theo quy định.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra trong hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Krông Á.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng về tội "Đưa hối lộ"; khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Ánh về tội "Nhận hối lộ". Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Ánh và Trần Thị Lệ Hằng. Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Phùng. Nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc góp phần làm rõ và ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để tiếp tay, bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; qua đó góp phần giữ vững kỷ cương trong quản lý, bảo vệ tài nguyên và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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