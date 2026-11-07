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Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ Ban Quản lý dự án Hà Thị Diệu Hồng SN 1970 và con gái

Duy Anh
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Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác.

Cụ thể, qua công tác điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công và Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Diệu Hồng (sinh năm 1970), Vũ Xuân Hòa (sinh năm 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (sinh năm 1992) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với cả 03 bị can.

- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Diệu Hồng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

- Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đắc Hưng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

- Ảnh 3.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thuỳ Nga (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (cũ), đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công.

Con gái của Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại văn phòng này. Trong quá trình làm việc, Hà Thị Diệu Hồng đã tự ý ký giả mạo chữ ký của công chứng viên Bùi Xuân Lương trên các hợp đồng mua bán xe ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng, với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Cũng trong ngày 21/10, qua điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1996), nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra xác định, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng, thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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