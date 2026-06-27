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Thi hành lệnh bắt tạm chủ quán cà phê Nguyễn Thế Vinh SN 1977

Duy Anh
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Nguyễn Thế Vinh tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (SN 1977; trú tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM), chủ quán cà phê "999" tại đường Phạm Hùng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm chủ quán cà phê Nguyễn Thế Vinh SN 1977 - Ảnh 1.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với bị can Nguyễn Thế Vinh (Ảnh: Công an TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Nguyễn Thế Vinh đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Những ai là nạn nhân đã bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 02 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM hoặc gặp Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp; chủ động cập nhật thông tin phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

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