HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp quản lý công trường Nguyễn Trung Điệp

Duy Anh
|

Nguyễn Trung Điệp bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho một công nhân tại công trường.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác kiểm tra tại khu vực một công trường trên địa bàn phường Hà Nam, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Công Điệp, sinh năm 1999, trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, là công nhân đang làm việc tại công trường, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định đối tượng dương tính với heroin.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mua ma túy của Nguyễn Trung Điệp, sinh năm 2001, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, là người quản lý một nhóm công nhân cùng làm việc tại công trường.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Trung Điệp đang bán trái phép chất ma túy cho một công nhân tại công trường.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp quản lý công trường Nguyễn Trung Điệp - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Điều tra mở rộng, phát hiện tại chỗ ở của Nguyễn Trung Điệp ở Tổ dân phố Phú Ngòi, phường Hà Nam có 6 công nhân dương tính với heroin. Các đối tượng đều là lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại công trường.

Thi hành khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Điệp, lực lượng Công an thu giữ 67 gói heroin có tổng khối lượng 5,243 gam cùng nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Thành, sinh năm 1997, trú tại xóm Trò, xã Kim Lập, tỉnh Hòa Bình và Lê Văn Việt, sinh năm 1979, trú tại thôn Hanh Cát, xã Yên Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá có khối lượng 0,882 gam cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quý Luật SN 1983



Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt tạm giam

bắt khẩn cấp

khám xét nơi ở

quản lý công trình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

01:00
Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại