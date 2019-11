Theo nghiên cứu, 10 phút có thể làm thay đổi đời bạn: Thói quen trì hoãn chính là kẻ thù số 1 của thành công!

01

Có một quan điểm cho rằng: "Bạn làm điều gì đó sớm hơn 10 phút, bạn sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ".

Nếu bạn thức dậy sớm hơn thường lệ khoảng 10 phút, bạn có thể có nhiều thời gian ngồi bên chiếc bàn trang điểm và chăm chút cho gương mặt của mình, nhờ vậy bạn sẽ tự tin hơn khi đi ra ngoài thay vì vội vã đánh đại một lớp phấn, quẹt đại một đường son như trước đây.

Nếu bạn ra ngoài trước 10 phút, bạn sẽ không phải lo lắng về việc đi làm muộn hay tranh máy chấm công với đồng nghiệp, không lo lắng về việc bị bắt nộp phạt hay trừ tiền lương của bạn và quan trọng hơn, bạn sẽ không bỏ lỡ nội dung cuộc họp quan trọng.

Nếu bạn chuẩn bị tài liệu họp trước 10 phút, bạn sẽ không vội vàng, luống cuống khi tham gia cuộc họp. Bạn sẽ không lâm vào tình trạng "gà mắc tóc" khi bạn nhấp vào tệp PPT và bạn cũng sẽ thoát khỏi ánh mắt giận dữ của sếp.

Mọi người đều biết sự thật này nhưng lại phớt lờ nó. Nhiều người không ngừng tự mãn, cố chấp. Không ít người tự hứa sẽ dậy sớm nhưng khi chuông đồng hồ reo, họ còn chưa chịu dậy, cuối cùng bị trừ lương do đi trễ.

"Tôi quyết định đi ngủ sớm và dậy sớm. Nhưng vừa chợp mắt vô tình nghe tiếng ting ting có thông báo của điện thoại di động và thế là tôi lướt mạng đến 3 giờ sáng. Bản kế hoạch giao cho sếp vẫn chưa làm xong.

Thế là, tôi quyết định thức trắng đêm để hoàn thành kế hoạch trước 6h sáng để kịp giờ đi làm."

Sự chậm trễ tạm thời dường như vô hại nhưng sự chậm trễ lâu dài sẽ lặng lẽ kéo bạn xuống vực thẳm.

02

Đồng nghiệp cũ của tôi Tiểu Dương, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có năng lực nhưng cô ấy quá lề mề và rề rà.

Mỗi khi công ty thông báo có cuộc họp, cô ấy thường là người cuối cùng bước vào phòng họp. Bản kế hoạch sếp giao cho cô không được nộp đúng hạn, lúc nào cũng trễ vài ngày.

Đôi khi công ty nhận được một đơn đặt hàng lớn, Tiểu Dương chịu trách nhiệm. Mọi việc cần làm đã được lên kế hoạch và bàn giao vào trước ngày thứ tư để gặp đối tác.

Nhưng cô ta lại trì hoãn và mãi đến 12 giờ tối thứ ba, cô mới nộp cho sếp.

Khách hàng là một người cực kì đúng giờ nhưng thái độ làm việc của cô ta quá tệ dẫn đến sự hợp tác cùa hai bên đã bị hủy bỏ, gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty. Ông chủ cũng họp nội bộ và quyết định sa thải Tiểu Dương.

Sự chần chừ giống như những con ếch trong nước ấm, khiến con người đắm chìm trong vùng thoải mái ảo tưởng.

Mặc dù nó có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn ngay từ đầu nhưng vấn đề thực sự vẫn luôn tồn tại và chưa bao giờ được giải quyết.

Khi vấn đề tích lũy ngày càng chậm, từ thay đổi định lượng đến thay đổi về chất, nó sẽ bắt đầu phản tác dụng và gây ra thiệt hại đáng kể cho bạn.

03

Một số người nói rằng sự trì hoãn là một trạng thái của tâm trí và họ không thể hành động theo ý muốn của họ. Đây lại là một biểu hiện của sự thiếu ý chí.

Để khắc phục sự chậm trễ không chỉ có thể dựa vào việc hô khẩu hiệu, mà còn phải sử dụng đúng cách.

Một số người đang lê từng bước và làm việc rề rà, việc mình mình làm còn việc ngoài ý muốn thì không chịu.

Họ cảm thấy rằng vấn đề này ít liên quan đến bản thân họ. Không làm cũng có làm sao, từ từ mà làm, có gì mất mát đâu.

Trên thực tế, từ góc độ khác, làm nhiều việc hơn, nhanh nhẹn hơn và tốt hơn những người khác là cách tốt nhất để tạo ra khoảng cách giữa bạn và người khác.

Để nổi bật tại một thời điểm quan trọng, bạn phải đi nhanh và trước so với những người khác. Làm nhiều việc hơn, thực tế, không đau khổ mà đôi khi còn có lợi.

Một số người đang chần chừ vì họ không có mục tiêu rõ ràng, thiếu nhiệt tình và động lực để làm mọi việc.

Vì vậy, hãy cố gắng tìm một cái gì đó mà bạn thực sự quan tâm, từ dễ đến khó.

Trước tiên hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu theo từng giai đoạn và nếu bạn đã hoàn thành, hãy tự thưởng cho mình một chút phần thưởng và sau đó đặt mục tiêu cấp cao hơn.

Bất kỳ lý do nào là vô ích, và hoàn thành là từ cuối cùng. Tìm kiếm thêm lý do, mọi thứ sẽ không có tiến triển gì, tìm kiếm 10.000 lý do không tốt bằng thực hiện từng bước.

Hãy nhớ cách bạn đối xử với cuộc sống và cách cuộc sống đối xử với bạn. Những người đang kéo chân họ sẽ sớm bị người khác bỏ lại phía sau.

Chỉ khi bạn từ bỏ trái tim và buông tay, bạn mới có thể đi trước một bước và bất khả chiến bại.

Đừng để sự chần chừ là trở ngại của bạn, đừng để sự chậm trễ che lấp ánh sáng ban đầu của bạn. Khi bạn thoát khỏi sự trì hoãn, cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn mới.