Theo báo cáo, đây là ngành học có mức lương tới 50 triệu đồng/tháng, các công ty rất cần, hiện có những trường sau đào tạo

Theo Hướng dẫn Lương 2024 được ManpowerGroup Việt Nam - Tập đoàn cung ứng giải pháp nhân sự đa quốc gia công bố vào tháng 12 năm 2023, Vị trí Chuyên viên An toàn lao động (HSE Specialist) được trả khoảng 1.200 - 2.000 USD/tháng (khoảng 30 - 50 triệu đồng/tháng), trong khi lương của nhân sự giữ chức vụ Giám đốc An toàn lao động (HSE Manager) có thể lên đến 9.000 USD/tháng (khoảng 228 triệu đồng/tháng).

Dạo một vòng thị trường tuyển dụng, bạn cũng có thể thấy một số doanh nghiệp hiện đang tuyển vị trí Chuyên viên An toàn lao động (HSE Specialist) với mức lương 1.200 - 2.000 USD/tháng, kèm theo các yêu cầu cụ thể về công việc.

Một thông báo tuyển dụng vị trí HSE Specialist

Học gì để trở thành Chuyên viên An toàn lao động?

Để trở thành một Chuyên viên An toàn lao động, bạn cần học ngành Bảo hộ lao động. Ngành Bảo hộ lao động (Occupational Safety and Health) đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về kỹ thuật, quản lý và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản cho doanh nghiệp. Tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động, người học có cơ hội làm việc trong tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, không phân biệt loại hình sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa

Khi theo ngành Bảo hộ lao động, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức tích hợp cả 2 lĩnh vực bao gồm quản lý và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động. Ngoài các kiến thức cơ bản, sinh viên được trang bị các kiến thức về kỹ thuật an toàn cơ khí, máy móc thiết bị, điện, hoá chất, phòng chống cháy nổ, sức khoẻ nghề nghiệp, tâm lý lao động, ergonomics,... và kỹ năng chuyên ngành về quản lý dự án; điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe người lao động,...

Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều trường đại học đào tạo ngành Bảo hộ Lao động. Một số trường đang đào tạo ngành này có thể kể đến như: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Mỏ địa chất, Trường Đại học Văn Lang. Các bạn trẻ tò mò, muốn tìm hiểu thêm về ngành này có thể đọc thêm thông tin trên website các trường.