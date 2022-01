Thêm thứ nước này, mứt gừng dẻo ngon, lên màu đẹp mắt

Mứt gừng được nhiều người yêu thích, nhất là người trung tuổi hay cao tuổi vì giúp cơ thể ấm lên vào những ngày mùa đông, giúp hạn chế những cơn ho, ngứa rát cổ họng. Cách làm mứt gừng không khó, nguyên liệu lại rất dễ tìm nhưng để thành phẩm có màu đẹp mắt, miếng mứt không quá cay hay bị xơ cũng cần có bí quyết.

Nguyên liệu làm mứt gừng:

- Gừng tươi: 500g

- Đường: 200g (dùng đường phèn)

- Chanh : 1-2 quả

(Tỉ lệ làm mứt là 1kg gừng - 400g hoặc 500g đường)

Lưu ý, nên chọn nhánh gừng bánh tẻ, không quá già (vì gừng già sẽ rất cay và nhiều xơ), không quá non (vì non thì không có vị cay thơm) và chọn gừng củ to để thái lát được đẹp mắt hơn.

Cách chế biến:

- Gừng tươi gọt sạch vỏ rồi cắt thành những lát mỏng vừa ăn (tầm khoảng 0.1mm). Thái xong bạn ngâm vào nước luôn để gừng không bị thâm

- Mang gừng đi rửa sạch nhiều lần với nước.

- Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 3 lít nước rồi cho gừng vào luộc lần 1 trong 15 phút. Hết thời gian, vớt gừng ra, rửa sạch lại với nước lạnh rồi để ráo nước.

- Tiếp tục bắc nồi lên bếp, nước sôi thả gừng, vắt chanh vào, đun sôi bùng lên 1-2 phút thì tắt bếp, vớt gừng ra thau nước lạnh rồi vớt ra, để ráo. (Cách làm này giúp bớt mùi và vị cay của gừng, giúp mứt gừng có màu sáng đẹp).

- Ướp đường với gừng trong 2-3 giờ đồng hồ cho tan hết đường.

- Cho gừng đã ướp lên bếp đun sôi bùng, sau đó hạ nhỏ lửa, sên đều tay đến khi đường bám bề mặt gừng, khô mặt gừng lại.

- Muốn để lâu, không bị chảy nước cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng sấy thêm 15-20 phút ở mức 80 độ C.

- Chờ mứt gừng nguội hẳn thì cất vào hũ thủy tinh sạch, đậy nắp kín.

Thành phẩm:

Mứt gừng trông thật bắt mắt với lớp đường màu trắng li ti áo bên ngoài, có hương vị ngọt nhưng không gắt vì làm bằng đường phèn lại cay cay lạ miệng. Đây là món ăn thích hợp để cả gia đình cùng nhâm nhi cũng như đãi khách trong dịp Tết.