Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo

Zalo là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm công nghệ cao. Thời gian qua, các thủ đoạn lừa đảo qua Zalo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất cảnh giác và bị chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến nhất là chiếm đoạt tài khoản Zalo thông qua mã QR hoặc đường link giả mạo, sau đó mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền từ người thân, bạn bè. Nhiều người dùng nhận được tin nhắn từ “người thân” nhờ quét mã QR để tham gia bình chọn hoa hậu hoặc cuộc thi nào đó. Sau khi quét mã, tài khoản của họ bị đánh cắp, mất quyền kiểm soát, còn kẻ lừa đảo thì dùng tài khoản đó để đi vay tiền khắp danh bạ.

Đây là chiêu trò lừa đảo được sử dụng nhiều nhất. Kẻ gian thường gửi một đường link có giao diện giả mạo các trang web nổi tiếng như ngân hàng, sàn thương mại điện tử, hoặc thậm chí là trang đăng nhập Zalo.

Đường link này thường kèm theo thông báo khẩn cấp như “Tài khoản của bạn đã bị khóa, nhấp vào đây để xác minh” hoặc “Bạn đã trúng thưởng lớn, đăng nhập để nhận quà”.

Một thủ đoạn tinh vi khác là mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án trên Zalo để đe dọa nạn nhân. Theo phản ánh của Công an tỉnh Thanh Hóa, kẻ lừa đảo giả danh công an, dùng hình ảnh mặc sắc phục, gửi giấy triệu tập giả qua Zalo, thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không thông báo cho người khác, sau đó hướng dẫn chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” để phục vụ điều tra.

Một số đường link có thể không yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân ngay lập tức mà thay vào đó là cài đặt mã độc (Malware, Spyware) vào điện thoại hoặc máy tính của bạn. Mã độc này có thể âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, và thậm chí là thông tin tài khoản ngân hàng được lưu trên thiết bị.

Mã độc còn có thể kiểm soát thiết bị của bạn để gửi tin nhắn rác hoặc lừa đảo đến danh bạ của bạn bè bạn. Việc Zalo cảnh báo giúp bạn có cách xử lý link cảnh báo lừa đảo trên ứng dụng Zalo kịp thời, ngăn chặn sự xâm nhập của mã độc.

Theo đó, người dân cần đặc biệt lưu ý những điều sau để tránh bị lừa đảo: Tuyệt đối không quét mã QR, nhấn vào link lạ, đặc biệt là các đường dẫn được gửi qua tin nhắn kèm nội dung bình chọn, trúng thưởng. Không chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là bạn bè.

Khi có tin nhắn mượn tiền, nên gọi điện thoại xác minh trực tiếp. Cài đặt bảo mật hai lớp và không sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều nền tảng. Luôn cập nhật các cảnh báo từ cơ quan công an, báo chí chính thống để nhận diện chiêu trò mới.