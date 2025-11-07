Gần đây, Công an quận Tự Lưu Tỉnh, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã triệt phá một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động cầm cố vàng. Theo đó, kẻ gian lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ cơ sở kinh doanh để dùng trang sức mạ vàng tinh vi đem đi thế chấp, chiếm đoạt hơn 250.000 NDT (hơn 923 triệu đồng). Nghi phạm họ Lưu hiện đã bị tạm giữ hình sự, vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Lợi dụng lòng tin sau lần giao dịch đầu tiên

Theo thông tin từ cảnh sát, chị Lưu sống trên địa bàn vì nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Tháng 8/2025, qua người quen giới thiệu, người phụ nữ này tìm đến ông Hoàng – chủ một cơ sở chuyên nhận cầm cố vàng và đổi vàng lấy tiền mặt tại địa phương.

Khi gặp ông Hoàng, chị Lưu nói mình đang kinh doanh chuỗi cửa hàng trái cây, vốn dĩ tiền mặt lưu động rất ổn định, nhưng gặp chút khó khăn tạm thời nên muốn dùng vàng trong nhà để cầm cố trong vài ngày. Để tạo dựng lòng tin, người phụ nữ này đã đưa ra một mặt dây chuyền vàng thật để cầm cố lần đầu.

Do có người quen đứng ra giới thiệu cộng với lời kể về việc kinh doanh khá ổn định, ông Hoàng tuy đã tin phần nào nhưng vẫn cẩn thận mang món trang sức đi kiểm tra. Sau khi xác nhận là vàng thật, ông mới đồng ý cho chi Lưu vay tiền.

Tâm lý chủ quan – mồi ngon cho tội phạm

Sau giao dịch đầu, 2 ngày sau, chị Lưu quay lại cơ sở của ông Hoàng với lý do tiếp tục cần vay thêm vốn ngắn hạn và đưa thêm một số món trang sức vàng để cầm cố. Lần này, ông Hoàng chủ quan tin tưởng vào mối quan hệ quen biết nên chỉ xem xét vàng qua loa rồi tính tiền theo trọng lượng, vô tình tạo điều kiện để chị Lưu thực hiện hành vi lừa đảo.

Ảnh: Sohu

Trong những lần tiếp theo, người phụ nữ này tiếp tục mang vàng giả đến cầm cố và dễ dàng nhận được tiền từ ông Hoàng. Tổng cộng số tiền chủ cơ sở đã chuyển cho chị Lưu vượt quá 250.000 NDT.

Đến đầu tháng 10/2025, trong lúc kiểm kê số “vàng” đã cầm cố, ông Hoàng để ý một số món có trọng lượng và độ bóng không giống vàng thật. Cảm thấy nghi ngờ, ông đem toàn bộ số trang sức này đến cơ sở giám định chuyên nghiệp. Kết quả cho thấy phần lớn số trang sức trên đều là “vàng bọc bạc” – tức bên ngoài phủ một lớp vàng rất mỏng, còn bên trong hoàn toàn là bạc, giá trị chênh lệch rất lớn so với vàng nguyên chất.

Nhận thấy đây vốn chỉ là dòng phụ kiện thời trang có giá trị thấp, không đủ để làm tài sản đảm bảo vay số tiền lớn như vậy, ông Hoàng lập tức trình báo sự việc đến Công an quận Tự Lưu Tỉnh.

Quá trình điều tra cho thấy, sau lần đầu dùng vàng thật để tạo niềm tin, chị Lưu đã bỏ ra vài nghìn NDT mua hàng loạt “vàng bọc bạc” từ các trang thương mại điện tử. Với hình thức gia công tinh vi, màu sắc và bề mặt của các món đồ này rất giống vàng thật, khiến người không có chuyên môn khó nhận ra nếu không kiểm tra kỹ.

Ảnh: Sohu

Chị Lưu cũng liên tục nhắc lại câu chuyện về các cửa hàng trái cây nhằm tạo dựng hình ảnh một người làm ăn chân chính nhằm qua mắt đối phương. Số tiền lừa được, người phụ nữ này dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện đối tượng họ Lưu đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ thêm động cơ và hành vi phạm tội.

Bài học cảnh giác cho người kinh doanh

Công an thành phố Tự Cống khuyến cáo, thủ đoạn dùng vàng giả để lừa đảo không phải mới nhưng vẫn dễ dàng phát huy tác dụng khi người kinh doanh lơ là hoặc quá tin vào quan hệ quen biết. Do đó, trong mọi giao dịch, đặc biệt với vàng bạc trang sức, việc kiểm định chất lượng là bắt buộc, không thể chỉ dựa vào quan sát hay kinh nghiệm cá nhân, bởi vàng giả hiện nay được chế tác rất tinh vi.

Nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở cần ngay lập tức giữ lại chứng cứ và báo công an để được hỗ trợ kịp thời. Vụ việc trên là bài học cảnh giác, nhắc nhở các cơ sở cầm đồ, thu mua vàng bạc phải siết chặt quy trình, tránh tạo sơ hở cho tội phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản hại nặng nề.

Ánh Lê (Theo Sohu)



