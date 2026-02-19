Thêm thông tin về bán tải điện Ford giá quy đổi dưới 800 triệu đồng: Vận hành như Mustang, nội thất siêu rộng

Ford đang tăng tốc phát triển một mẫu bán tải điện hoàn toàn mới với giá dự kiến vào khoảng 30.000 USD (chưa thuế, phí), dự kiến ra mắt và bán ra thị trường vào năm 2027. Mục tiêu của hãng là tạo bước đột phá về doanh số trong phân khúc EV cỡ trung bình, cân bằng giữa giá bán tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án này là cách Ford tiếp cận từ nền tảng đến thiết kế khí động học, hệ thống pin, điện tử và sản xuất — tất cả đều nhằm mục tiêu tối ưu hoá chi phí mà không hy sinh hiệu suất và tính thực dụng.

Về cơ bản, mẫu bán tải điện giá rẻ này sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) dạng prismatic. Loại pin này không dùng các nguyên liệu đắt đỏ như cobalt hay nickel, giúp giảm chi phí sản xuất và trọng lượng tổng thể. Ford còn tận dụng cấu trúc pin để đóng vai trò một phần của khung và sàn xe, tăng độ cứng vững đồng thời tối ưu không gian nội thất và khả năng vận hành. Hệ thống điện sẽ hoạt động trên nền bộ pin 400V kết hợp hệ thống 48V, một giải pháp mà Ford coi là cân bằng giữa chi phí, hiệu quả và ứng dụng công nghệ.

Một yếu tố ít được nhắc tới nhưng quan trọng khác là khí động học. Ford tập trung tinh chỉnh kiểu dáng thân xe, các chi tiết ngoại thất và luồng khí xung quanh thùng nhằm giảm lực cản, từ đó cải thiện phạm vi sử dụng. Kết quả là dạng thiết kế mới không chỉ đẹp hơn mà còn có lợi cho quãng đường di chuyển và hiệu suất tổng thể.

Ford cũng cải tiến sâu về điện tử và kiến trúc hệ thống dây dẫn, áp dụng kiến trúc “zonal electrical” nhằm hợp nhất các bộ điều khiển, giảm số lượng dây dẫn phức tạp và giảm chi phí lắp ráp. Hãng coi đây là bước chuẩn hóa nền tảng kỹ thuật cho nhiều mẫu EV tiếp theo, không chỉ riêng xe bán tải.

Về mặt hiệu năng, hãng chưa công bố công suất hay phạm vi vận hành cụ thể, nhưng một số nguồn cho biết mẫu bán tải điện này có thể đạt hiệu suất gần tương đương một chiếc Mustang EcoBoost về khả năng tăng tốc từ 0-100km/h, một con số ấn tượng nếu xét tới giá bán dự kiến. Chiếc bán tải này thuộc nhóm cỡ trung, nằm giữa Maverick và Ranger về kích thước. Đồng thời được kỳ vọng sẽ có không gian cabin rộng hơn một chiếc Toyota RAV4, cùng một thùng sau truyền thống và khoang trống phía trước (frunk) tiện dụng.

Để đạt được mức giá dưới 30.000 USD, Ford đã nâng cấp hệ thống sản xuất tại nhà máy Louisville, Kentucky với gần 2 tỷ USD đầu tư. Quy trình mới loại bỏ nhiều bộ phận không cần thiết trên dây chuyền truyền thống và tăng tỷ lệ tự động hoá, qua đó rút ngắn thời gian lắp ráp và giảm chi phí nhân công.

Những nỗ lực này phản ánh quyết tâm của Ford trong việc tạo ra một chiếc bán tải điện tiếp cận hơn với người mua phổ thông, không chỉ là xe đô thị cỡ nhỏ hay các mẫu SUV cao cấp. Với nền tảng mới, pin LFP, kiến trúc điện tối ưu và thiết kế khí động học, Ford đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm vừa đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng vừa giữ được giá bán cạnh tranh trong cuộc đua EV ngày càng khốc liệt.