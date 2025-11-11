Thêm phim Việt có doanh thu thấp kỷ lục rời rạp

Tính đến 16h ngày 11/10, bộ phim Bịt mắt bắt nai bán được 65 vé, thu về gần 3,5 triệu đồng. Với tổng số 40 suất chiếu, lượng vé bán ra của dự án được cho èo uột, thậm chí rơi vào tình trạng đóng băng.

Ba ngày cuối tuần qua, phim bỏ túi 82,6 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên 655 triệu đồng.

Hiện tại, Bịt mắt bắt nai không còn lịch chiếu ở một số cụm rạp lớn trên cả nước. Cho đến ngày 14/10, phim gần như rút khỏi hệ thống phòng vé, chỉ còn một vài suất chiếu ở các cụm rạp nhỏ, lẻ.

Một cảnh trong phim Bịt mắt bắt nai.

Như vậy, sau 10 ngày ra rạp, số phận của Bịt mắt bắt nai được định đoạt. Doanh thu chưa đến 700 triệu đồng khiến dự án lọt vào danh sách các phim Việt có doanh thu thảm hại trong năm 2025.

Trước đó, các phim như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, Đợi gì mơ đi, Chốt đơn… cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Trong đó, bộ phim có Cát Phượng đóng chính trở thành cú sốc phòng vé với 153 triệu đồng, bị chê thảm họa. Điều khiến khán giả ngán ngẩm hơn là ồn ào diễn viên chê phim mình đóng, nhà sản xuất tuyên bố dùng pháp lý can thiệp.

Trong danh sách các bộ phim doanh thu thảm họa còn có Đồi hành xác . Tác phẩm của đạo diễn Lương Đình Dũng thông báo ngừng chiếu chỉ sau 11 ngày phát hành, đạt doanh thu 2 tỷ đồng. Dù đưa ra lý do ảnh hưởng mưa bão kéo dài, không muốn mọi người thêm mệt mỏi nhưng khán giả nhận định nguyên nhân chính là kém hấp dẫn, không bán được vé.

Cũng rơi vào tình trạng ế ẩm là Đợi gì mơ đi - dự án độc lập về người già theo đuổi ước mơ thợ xăm. Bộ phim chỉ thu được 309 triệu đồng sau thời gian ngắn trụ rạp.

Trở lại với Bịt mắt bắt nai , tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Lương Gia Huy, Bích Ngọc, Dũng Bino, Thái Trà My… được quảng bá như một “tác phẩm khác biệt, cân bằng giữa yếu tố giải trí và thông điệp xã hội”.

Ra rạp từ 31/10, bộ phim được ê-kíp kỳ vọng đạt doanh thu ít nhất 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày công chiếu, dự án rơi khỏi bảng xếp hạng, bán vé nhỏ giọt.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và khán giả, Bịt mắt bắt nai gây ức chế vì kịch bản phi lý, ngớ ngẩn, thông điệp rời rạc. Hơn nữa, diễn xuất của các diễn viên trong phim còn nhiều hạn chế, lời thoại và biểu cảm gượng gạo. Thậm chí, cảnh nóng bị chê lạm dụng gây phản ứng ngược.

Kết cục của Bịt mắt bắt nai được xem là bài học cho đạo diễn, ê-kíp sản xuất cũng như các nhà làm phim. Khán giả không chấp nhận những tác phẩm hời hợt, cẩu thả.