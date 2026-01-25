Thêm nhiều hãng hàng không cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ 26/1

Theo thông tin mới nhất từ báo Korea Herald, đại diện các hãng hàng không thuộc Tập đoàn Hanjin, bao gồm những tên tuổi lớn như Korean Air, Asiana Airlines cùng các hãng bay Jin Air, Air Busan và Air Seoul, đã đồng loạt thông báo về lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay. Quy định này bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 26/1, xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium-ion.

Nhiều hãng hàng không Hàn Quốc cấm dùng pin sạc dự phòng

Quy định mới được áp dụng vô cùng nghiêm ngặt trên tất cả các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Cụ thể, hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng để nạp năng lượng cho bất kỳ thiết bị điện tử nào, từ điện thoại di động, máy tính bảng cho đến máy tính xách tay hay máy ảnh. Ngay cả việc cắm sạc cho chính cục pin dự phòng trong suốt quá trình bay cũng hoàn toàn bị cấm. Sau khi lên tàu bay, pin sạc dự phòng bắt buộc phải được đặt ở vị trí trong tầm với của hành khách để dễ dàng kiểm soát.

Một điểm quan trọng mà hành khách cần đặc biệt ghi nhớ là việc cất giữ sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên đầu cũng bị cấm tuyệt đối. Các hãng hàng không giải thích rằng, nếu pin được cất trong khoang hành lý phía trên, khi xảy ra hiện tượng tỏa nhiệt bất thường hoặc bốc khói, việc phát hiện sẽ bị chậm trễ. Điều này có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng không thể kiểm soát, nhất là khi máy bay đang hoạt động trên không trung.

Một vụ cháy khoang hành lý gần đây trong chuyến bay từ Trung Quốc đến Hàn Quốc do pin dự phòng

Để đảm bảo thông tin đến được với mọi hành khách và giảm thiểu sự nhầm lẫn, các hãng hàng không sẽ triển khai thông báo rộng rãi qua nhiều kênh khác nhau như website chính thức, ứng dụng di động, tin nhắn và trực tiếp tại các quầy làm thủ tục. Ngoài ra, thông báo nhắc nhở cũng sẽ được phát liên tục tại cửa khởi hành và trên máy bay.

Đại diện Korean Air nhấn mạnh rằng việc cấm hoàn toàn sử dụng sạc dự phòng là biện pháp tất yếu và cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Trước đó, vào ngày 22/1, hãng hàng không giá rẻ Jeju Air cũng đã tiên phong triển khai quy định tương tự, cho thấy sự đồng thuận cao trong ngành hàng không Hàn Quốc về vấn đề an toàn pin lithium.