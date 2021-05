Thêm nhiều cán bộ tài nguyên môi trường Thái Bình vướng vòng lao lý

Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Hai bị can bị khởi tố trong vụ án này là ông Vũ Gia Viễn (61 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, trú tại thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú tại khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Kết quả điều tra xác định vào năm 2018, 2019, ông Vũ Gia Viễn, khi đó là Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà có ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá Tài sản của Sở tỉnh Thái Bình để thực hiện tổ chức 9 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thái Phương, Minh Hòa, Hòa Bình, Bắc Sơn, thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nguyên Giám đốc và một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố - Ảnh: Hoàng Long

Thời điểm này ông Nguyễn Quang Vinh là cán bộ được giao phụ trách công tác hồ sơ đấu giá của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Theo qui định của pháp luật, số tiền thu được từ việc bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá được sử dụng để thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá. Số dư còn lại phải được chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà để nộp vào Ngân sách Nhà nước, theo định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đầu giá tài sản.

Tuy nhiên, tại 9 cuộc đấu giá ở trên, số tiền thu được từ việc bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá là 269,5 triệu đồng, sau khi thanh toán thù lao đấu giá trên 175 triệu đồng, số tiền còn lại đã bị ông Viễn đã giao cho nhân viên tự quản lý và sau đó chỉ đạo nhân viên chi, sử dụng sai mục đích, như: chi bồi dưỡng cho các cá nhân, ăn uống sau đấu giá… mà không nộp Ngân sách Nhà nước.

Trong đó, theo sự chỉ đạo của ông Viễn, Nguyễn Quang Vinh trực tiếp quản lý và chi sai hơn 42 triệu đồng thu từ bán hồ sơ đấu giá tại thị trấn Hưng Hà và xã Thái Phương.

Cán bộ trung tâm quỹ đất Hưng Hà Nguyễn Quang Vinh vừa bị khởi tố - Ảnh: Minh Quang

Cùng với khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Viễn và Vinh.

Liên quan đến sai phạm của cán bộ ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước ”, xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Đồng thời tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” của ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh Tra Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Thái Bình.

Việc điều tra vị Chánh Thanh tra Sở này liên quan trực tiếp đến vụ bắt một đại ca giang hồ có “số má” ở Thái Bình tên Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông") vào cuối năm 2020.

Cụ thể, ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và tiến hành khởi tố bị can, thực hiện Lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (38 tuổi, thường gọi là Sơn “lông”, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện trong việc “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” có liên quan đến cán bộ của Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Thái Bình.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hình ảnh chứa thông tin làm lộ bí mật Nhà nước do Vũ Văn Sơn gửi lên nhóm Zalo do mình tạo, gửi cho một số người quen được xác định giống với hình ảnh chụp văn bản mật khôi phục tại điện thoại cá nhân của Chánh thanh tra Sở Nguyễn Kiên Cường.

Kết quả giám định cho thấy, nội dung văn bản trên ảnh, đặc điểm định vị trên ảnh và đều được sao chụp từ bản gốc là tài liệu mật mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình tiếp nhận, quản lý.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định và chứng minh được Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình là người đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet, chụp ảnh văn bản mật, dẫn đến hậu quả Sơn “lông” có được hình ảnh tài liệu mật này và gửi cho nhiều người khác biết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định tách vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình để điều tra.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam 4 bị can gồm bị can công tác trong ngành Tài nguyên- Môi trường Thái Bình có liên quan đến giang hồ Đường "Nhuệ".

Các bị can gồm: Phạm Văn Hiệp (37 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (44 tuổi, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình); Trịnh Minh Thúy ( 51 tuổi, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình); Hà Văn Dũng (37 tuổi, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình).

Bốn bị can trên được xác định trong quá trình công tác, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sửa đổi hồ sơ, thay đổi kết quả đấu giá, để vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng giá 1 lô đất trên địa bàn phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình