Người cao tuổi được theo dõi chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, tập dưỡng sinh, phục hồi chức năng.

Dự kiến đón 12 đến 15 người, chưa thu phí dịch vụ

Sáng 30/10/2026, phường Cửa Nam khai trương cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại số 82 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Theo bà Phạm Hồng Diệp, Giám đốc Trạm Y tế phường, người tham gia được tiếp đón từ 7h30, khám và theo dõi các chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, tập dưỡng sinh và phục hồi chức năng.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Cửa Nam dự kiến tiếp nhận 12 đến 15 người và chưa thu phí dịch vụ - Ảnh: Phường Cửa Nam - TP Hà Nội



Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, cơ sở còn tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người. Người cao tuổi có thể cùng nhau tập thể dục buổi sáng, thưởng trà, nghe nhạc, đọc sách hoặc tham gia các nhóm yoga, thái cực quyền. Những người yêu thích văn hóa, nghệ thuật có thể giao lưu văn nghệ, thư pháp, đàn, thơ hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh, tô màu, cắm hoa và làm đồ thủ công.

Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, cơ sở dự kiến tiếp nhận 12 đến 15 người và chưa thu phí dịch vụ. Địa điểm này được bố trí 4 phòng an dưỡng để người cao tuổi nghỉ ngơi sau các hoạt động chăm sóc và tập luyện. Mô hình hướng đến việc theo dõi, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe, đồng thời tạo thêm không gian vận động, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng cho người lớn tuổi.

Nhiều nơi kín chỗ, người cao tuổi phải đăng ký chờ

Trước khi cơ sở tại Cửa Nam khai trương, Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại 6 xã, phường gồm Long Biên, Quốc Oai, Đống Đa, Việt Hưng, Tây Hồ và Bồ Đề. Điểm đầu tiên đi vào hoạt động tại phường Long Biên từ tháng 6/2026. Sau vài tháng, nhu cầu tham gia tại một số địa điểm đã vượt khả năng tiếp nhận.

Theo báo Tiền Phong ngày 6/10, cơ sở chăm sóc người cao tuổi phường Tây Hồ có quy mô tối đa 20 giường và liên tục kín chỗ từ khi khai trương. Người dân thường xuyên đến hỏi thăm, đăng ký dự phòng để chờ khi có suất trống. Chị Mai Hương, sống tại Tây Hồ, từng phải đợi gần một tháng mới đăng ký được cho bố là ông Nguyễn Văn Khôi, 79 tuổi.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ luôn trong tình trạng kín chỗ từ ngày đi vào vận hành - Ảnh: Tiền phong

Tình trạng tương tự được VnExpress ghi nhận tại phường Bồ Đề. Với 5 phòng nghỉ, 20 giường và 7 nhân sự, cơ sở không thể tiếp nhận hết số lượng người có nhu cầu. Để nhiều người được trải nghiệm, đơn vị phải tổ chức luân phiên. Sau 5 ngày tham gia, các cụ tạm nghỉ để nhường chỗ cho người mới, trong đó ưu tiên nhóm 70 đến 75 tuổi còn khả năng tự phục vụ.

Tại Quốc Oai, mô hình được tổ chức theo nhịp sinh hoạt khác. Người cao tuổi đến vào buổi sáng, tham gia các hoạt động rồi trở về nhà, không ăn bán trú. Theo ghi nhận của VnExpress đầu tháng 10, cơ sở đón khoảng 40 người mỗi ngày. Trong số những người tham gia có cụ Trần Thị Cần, 89 tuổi và cụ Nguyễn Văn Khánh, 87 tuổi. Từ chỗ chủ yếu quanh quẩn ở nhà, hai cụ đã quen với việc tập luyện, giao lưu và sinh hoạt tập thể. Cụ Cần chia sẻ: "Giờ quen nếp rồi. Trung tâm mà đóng cửa là chúng tôi bơ vơ".

Số liệu được Dân trí công bố ngày 15/10 cũng cho thấy mức độ quan tâm đối với loại hình này. Tính đến giữa tháng 9, cơ sở Long Biên đã ghi nhận hơn 600 lượt người cao tuổi đến trải nghiệm, trong đó 20 người đăng ký thường xuyên. Đống Đa đón hơn 450 lượt trong hơn 7 tuần, với 16 người tham gia đều đặn. Riêng Tây Hồ ghi nhận hơn 180 lượt sau gần 4 tuần triển khai.

Việc mở rộng mạng lưới chăm sóc người cao tuổi ban ngày được HĐND TP Hà Nội quy định cụ thể tại Nghị quyết 80/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/8. Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thực tế, UBND cấp xã sẽ bố trí ít nhất một điểm chăm sóc tại cộng đồng, tận dụng linh hoạt các không gian như trạm y tế hay nhà văn hóa.

Nhằm duy trì hoạt động, ngân sách cấp xã hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng mỗi năm cho một cơ sở hoặc điểm chăm sóc ban ngày. Các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi do Hội Người cao tuổi cấp xã thành lập được hỗ trợ tối thiểu 20 triệu đồng/năm. Riêng mức thu đối với người tham gia sẽ do từng đơn vị xây dựng phương án tổ chức riêng.

Với những gia đình có nhu cầu gửi người cao tuổi đến cơ sở chăm sóc ban ngày nên cân nhắc kỹ sức khỏe, khả năng tự chăm sóc, khoảng cách di chuyển và điều kiện sinh hoạt thực tế. Người thân cần tìm hiểu trước về điều kiện tiếp nhận, thời gian hoạt động, chế độ ăn uống, nhân viên chăm sóc, các dịch vụ đi kèm và chi phí cụ thể. Đồng thời, nên lắng nghe nguyện vọng để lựa chọn nơi phù hợp với nhu cầu, sở thích và mong muốn của chính người cao tuổi.