Thêm một thương hiệu xe tay ga châu Âu gia nhập Việt Nam, giá xe rẻ nhất từ 95 triệu đồng

Thương hiệu xe tay ga Lambretta vừa chính thức có mặt tại Việt Nam. Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu của hãng, sau khi ghi dấu ấn tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Đài Loan.

Đại lý của Lambretta tại Việt Nam. Ảnh: Lambretta

Được thành lập từ năm 1947 tại thành phố Milan (Ý) bởi Ferdinando Innocenti, Lambretta từng là biểu tượng của phong cách và sự tự do đậm chất châu Âu. Hãng xe này cũng từng rất được ưa chuộng tại Việt Nam trong thập niên 60 và 70, trước khi vắng bóng suốt nhiều thập kỷ.

Trong lần trở lại thị trường Việt Nam, nhà phân phối Lamscooter giới thiệu ba mẫu xe đầu tiên gồm G350, X300 và X125. Các mẫu xe này được thiết kế tại trung tâm thiết kế của hãng ở Milan và lắp ráp tại nhà máy ở Bangkok (Thái Lan), đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO5 của châu Âu.

G350 là dòng xe cao cấp nhất, mang phong cách cổ điển đặc trưng của Lambretta. Xe được trang bị hệ thống treo tay đòn kép (Double Arm Link), phanh ABS hai kênh, màn hình TFT có kết nối Bluetooth và hệ thống đèn full-LED. Giá bán khởi điểm từ 169,2 triệu đồng.

Các mẫu xe tay ga đều có kích thước lớn. Ảnh: Lambretta

X Series gồm hai phiên bản X300 và X125, mang thiết kế hiện đại và hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung. X300 sử dụng động cơ 275cc, giá từ 140 triệu đồng, trong khi X125 có dung tích nhỏ hơn, phù hợp với người dùng phổ thông, giá từ 95,2 triệu đồng. Cả hai đều được trang bị phanh ABS hai kênh, giảm xóc đôi, màn hình TFT tích hợp Bluetooth và hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ.

Bộ đôi X125 và X300. Ảnh: Ảnh: Lambretta

Theo kế hoạch, trong vòng một tuần sau sự kiện ra mắt, Lamscooter sẽ khai trương bảy showroom tiêu chuẩn 3S tại TP.HCM và Đà Nẵng, trước khi mở rộng ra Hà Nội và các tỉnh thành khác. Doanh nghiệp cho biết mục tiêu đến năm 2026 là phát triển tổng cộng 18 showroom trên toàn quốc.

Lambretta sẽ có showroom 3S tại TP. HCM. Ảnh: Lambretta

Sự xuất hiện của Lambretta được xem là động thái mới đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam, vốn đang ngày càng sôi động với nhiều thương hiệu châu Âu và Nhật Bản cùng tham gia.