Thêm một quốc gia Đông Nam Á được chấp thuận xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các quy định kiểm dịch thực vật sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Với sự chấp thuận này, Lào trở thành quốc gia thứ 6 được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia.

Lào có hơn 20.000 ha diện tích trồng sầu riêng. Từ năm 2021, các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia ngày càng đầu tư mạnh trồng sầu riêng ở Lào, với các đồn điền hiện nay trải rộng khắp các vùng phía bắc, miền trung và miền nam của đất nước.

Lào có chung biên giới với Trung Quốc. Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào mang lại cho Lào lợi thế về hậu cần trong xuất khẩu sang Trung Quốc khi chi phí sản xuất và vận chuyển đều thấp hơn so với Thái Lan. Nếu Lào thành công trong việc cải thiện năng suất và chất lượng sầu riêng, sản phẩm của nước này có thể cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng của Thái Lan.

Theo thông báo của GACC, Trung Quốc đã xác định tổng cộng 5 loại sâu bệnh cần kiểm dịch, bao gồm ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), sâu đục hạt sầu riêng (Mudaria luteileprosa), rệp sáp Jack Beardsley (Pseudococcus jackbeardsley), rệp sáp cà phê (Planococcus lilacinus) và rệp sáp chanh dây (Planococcus minor).

Các nhà vườn có ý định xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, tuân thủ các thực hành nông nghiệp tốt và kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời duy trì vệ sinh vườn bằng cách đảm bảo không có nguồn ô nhiễm gần đó, loại bỏ kịp thời trái cây thối hoặc rụng và vứt bỏ sản phẩm hư hỏng.

Trong quá trình đóng gói, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải trải qua các quy trình như làm sạch, phân loại, xếp hạng và loại bỏ trái hư hỏng. Nếu cần thiết, việc xử lý côn trùng cũng có thể được thực hiện ngay tại cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình đóng gói phải tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc.