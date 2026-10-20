Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý III/2026, cao hay thấp so với Việt Nam?

Kinh tế Malaysia duy trì đà tăng trưởng trong quý III/2026, với động lực chủ yếu đến từ dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhu cầu đối với sản phẩm công nghệ cùng các dự án trung tâm dữ liệu tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Theo số liệu ước tính sớm do Cục Thống kê Malaysia (DOSM) công bố ngày 16/10, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 6% của quý II. Tính chung chín tháng, nền kinh tế tăng trưởng 5,5%, cao hơn mức 4,8% trong cùng kỳ năm 2025.

Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo được hỗ trợ bởi các ngành phục vụ xuất khẩu. Theo CNA, Malaysia đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm công nghệ và chất bán dẫn của nước này.

Trong quý III, ngành dịch vụ tăng 5,4%, với đóng góp từ thương mại bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%; ngành xây dựng tăng 6%, được hỗ trợ một phần bởi các dự án trung tâm dữ liệu.

Nông nghiệp phục hồi, tăng 1,3% sau khi giảm trong quý trước. Trái lại, khai khoáng giảm 4,9%, chủ yếu do hoạt động khai thác dầu thô và condensate suy yếu. Đây là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng âm trong kỳ.

Trước khi số liệu quý III được công bố, Chính phủ Malaysia đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lần thứ hai trong năm. Nền kinh tế được kỳ vọng đạt mức tăng gần cận trên của khoảng dự báo 4,8–5,3%. Ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất chính sách ở mức 2,75%, sau lần hạ lãi suất vào tháng 5/2025 trong bối cảnh bất định về thuế quan toàn cầu.

Bước sang năm 2027, Bộ Tài chính Malaysia dự báo tăng trưởng đạt 4,2–5,2%. Theo Bernama, tiêu dùng trong nước và đầu tư tiếp tục là những trụ cột chính, được hỗ trợ bởi triển vọng việc làm, thu nhập hộ gia đình và hoạt động du lịch.

Đầu tư tư nhân được dự báo tăng 7,1%, còn đầu tư công tăng 6,8% trong năm tới. Các khoản chi cho lĩnh vực dịch vụ ứng dụng công nghệ, sản xuất và những chương trình phát triển quốc gia được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế.

Triển vọng này vẫn đi kèm sức ép từ bên ngoài. Bộ Tài chính Malaysia lưu ý căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động chi phí năng lượng có thể làm gia tăng áp lực giá cả. Lạm phát năm 2027 được dự báo trong khoảng 1,8–2,8%. Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết của việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Trong cùng kỳ, kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể. Theo Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, GDP Việt Nam quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung chín tháng, GDP Việt Nam tăng 9,01%.

Công nghiệp và xây dựng là động lực lớn nhất khi tăng 12,5% trong quý III, đóng góp 51,57% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 9,54% và đóng góp 43,29%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14%.

Xét từ phía cầu, tiêu dùng cuối cùng của Việt Nam trong quý III tăng 8,96%, tích lũy tài sản tăng 21,39% và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng 23,27%. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh hơn, ở mức 28,75%, phản ánh nhu cầu lớn đối với máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên liệu phục vụ mở rộng sản xuất.