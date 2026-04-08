Thêm một hãng Việt Nam sẽ bán xe tại thị trường Thái Lan

Mới đây, Công ty Kim Long Motor đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Kijsetthi Mobility (Thái Lan) để phân phối các dòng xe bus tại thị trường Thái Lan.

Theo thỏa thuận, Kijsetthi Mobility trở thành nhà phân phối ủy quyền, đảm nhiệm triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Các sản phẩm dự kiến phân phối gồm xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện.

Đây là lần đầu tiên Kim Long Motor thiết lập hệ thống phân phối tại một thị trường Đông Nam Á. Việc lựa chọn Thái Lan, quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật cao được xem là bước đi nhằm thăm dò và mở rộng thị trường khu vực.

Các dòng xe bus của Kim Long Motor được sản xuất tại Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. Doanh nghiệp cho biết tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 80%, đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), qua đó có thể hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu trong khu vực.

Thành lập năm 2017, Công ty CP Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Tọa lạc tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế có tổng diện tích quy hoạch giai đoạn 1 hơn 600ha, bao gồm: tổ hợp nhiều nhà máy chuyên về sản xuất, lắp ráp xe ô tô; tổ hợp các nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất chế tạo động cơ, hệ thống truyền động và tổ hợp các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; kho ngoại quan và định hướng phát triển các nhà máy sản xuất công nghệ bán dẫn, chip điện tử phục vụ sự phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

Công ty lựa chọn một chiến lược khác biệt: tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm ô tô thương mại mang thương hiệu Việt. Với cam kết trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe trong nước, không chỉ về chất lượng mà còn về sản lượng các dòng xe động cơ đốt trong và xe năng lượng mới như xe buýt điện, xe tải điện (bao gồm đầy đủ các dòng xe từ tải nhẹ, trung đến nặng), công ty lấy mục tiêu xuất khẩu ra thị trường quốc tế làm trọng tâm phát triển.

Hiện nay, sản phẩm của công ty gồm: xe buýt giường nằm, ghế ngồi 99, mini buýt X9, xe buýt năng lượng mới…

Hồi tháng 1 năm nay, Công ty Kim Long Motor ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện BYD tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới với sự đồng hành, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ từ Tập đoàn BYD (Trung Quốc).

Trước đó, VinFast đã gia nhập thị trường ô tô sôi động của Thái Lan.