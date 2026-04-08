Campuchia đang nỗ lực kiểm soát giá nhiên liệu, có loại ở mức 53.266 đồng/lít

Chính phủ Campuchia đã tiếp tục áp dụng cơ chế kiểm soát giá nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị. Theo Khmer Times, Bộ Thương mại Campuchia đã ban hành mức giá bán lẻ nhiên liệu mới, có hiệu lực từ đầu tháng 4/2026, nhằm ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho người dân.

Theo thông báo, giá xăng thường (Gasoline 92) được ấn định ở mức khoảng 5.500 riel/lít, tương đương khoảng 36.168 đồng/lít theo tỷ giá 1 KHR = 6,576 VND. Trong khi đó, giá dầu diesel được niêm yết ở mức khoảng 8.100 riel/lít, tương đương khoảng 53.266 đồng/lít.

Việc áp giá trần được thực hiện trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Campuchia tăng mạnh trong thời gian ngắn. Theo Khmer Times, chỉ trong vòng hơn một tháng, giá diesel đã tăng hơn gấp đôi, trong khi giá xăng cũng tăng hơn 40%. Điều này phản ánh tác động trực tiếp từ biến động giá dầu quốc tế đến thị trường nội địa Campuchia.

Cơ chế điều hành giá linh hoạt

Theo Khmer Times, giá nhiên liệu tại Campuchia được điều chỉnh theo chu kỳ ngắn, thường dựa trên biến động của giá dầu khu vực và quốc tế. Chính phủ sử dụng cơ chế giá trần để đảm bảo mức giá bán lẻ không vượt quá ngưỡng quy định, đồng thời vẫn phản ánh xu hướng thị trường.

Song song với việc áp giá trần, Chính phủ Campuchia cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt tác động của giá nhiên liệu tăng. Theo tài liệu của Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã thực hiện giảm thuế nhập khẩu và điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với xăng và diesel, nhằm hạ giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

Cụ thể, chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0 USD đối với nhiên liệu, đồng thời giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 4% đối với xăng và 0% đối với diesel, với phần chênh lệch do ngân sách nhà nước bù đắp.

Ngoài ra, chính phủ còn áp dụng các khoản giảm giá trực tiếp khoảng 6,5 cent/lít và bổ sung thêm 1 cent/lít khi giá dầu quốc tế vượt ngưỡng nhất định, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn giá cao.

Việc Campuchia áp dụng cơ chế giá trần diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Theo Khmer Times, biến động này đã khiến chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng đáng kể, do Campuchia phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ bên ngoài.

Các yếu tố như gián đoạn nguồn cung và giá dầu quốc tế tăng cao đã khiến giá nhiên liệu trong nước phải điều chỉnh liên tục. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Giá nhiên liệu tăng và việc áp trần giá đã tác động trực tiếp đến thị trường nội địa. Hiện chi phí vận tải và logistics tại Campuchia đã tăng theo giá diesel, trong khi giá hàng hóa tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng từ chi phí đầu vào tăng.

Theo Khmer Times, Bộ Thương mại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu quốc tế để điều chỉnh giá nhiên liệu trong nước theo từng giai đoạn. Các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế và trợ giá có thể tiếp tục được duy trì hoặc điều chỉnh tùy theo tình hình thị trường.