Thêm một hãng 'lạ' dễ bán loạt xe mới tại Việt Nam: Có cả xe điện, EREV, SUV cùng cỡ CR-V, có thể lắp ráp trong nước

Thương hiệu xe năng lượng mới Deepal thuộc Changan lộ diện tại Việt Nam qua đơn đăng ký nhãn hiệu. Trước đó, hãng mẹ tại Trung Quốc từng ký kết với Kim Long Motor Huế.

Deepal sẽ là hãng xe mới sắp vào Việt Nam?

Dữ liệu từ trang tổng hợp đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho thấy Changan đã nộp đơn cho nhiều cái tên, nổi bật là Deepal - thương hiệu chuyên về xe năng lượng mới của hãng.

Đáng chú ý, đầu năm 2025, Changan Automobile đã ký thỏa thuận hợp tác với Kim Long Motor để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ tại Huế. Điều này mở ra khả năng Deepal sẽ do Kim Long Motor phân phối, thậm chí tiến tới lắp ráp trong nước khi nhà máy hoàn thiện.

Nhãn hiệu Deepal được Changan đăng ký ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, phía Kim Long Motor hiện vẫn chưa công bố thông tin chính thức về thương hiệu Deepal cũng như các mẫu xe Changan sắp ra mắt.

Deepal là hãng con của Changan. Ảnh: Deepal

Các mẫu xe Deepal nào dễ bán ở Việt Nam?

Trong danh sách đăng ký nhãn hiệu, Deepal S05 và S07 là hai cái tên đáng chú ý nhất. Đều sở hữu kích thước thuộc phân khúc gầm cao cỡ C vốn đang ghi nhận doanh số khá tốt tại Việt Nam, cả hai mẫu xe này đều thuộc dòng năng lượng mới với hai tùy chọn thuần điện (BEV) hoặc mở rộng tầm hoạt động (EREV).

Deepal S05 có gì?

Deepal S05 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.620 x 1.900 x 1.600 mm cùng chiều dài cơ sở 2.880 mm. Kích thước xe tương đương Honda CR-V nhưng trục cơ sở dài hơn. Xe áp dụng triết lý thiết kế tối giản, nổi bật với hệ thống tay nắm cửa ẩn và mâm xe tối ưu khí động học.

S05 có thiết kế "nhẹ nhàng", ít chi tiết. Ảnh: Autobuy

Không gian cabin loại bỏ hoàn toàn bảng đồng hồ truyền thống, thay thế bằng màn hình hiển thị kính lái AR-HUD. Trung tâm điều khiển trang bị màn hình 15,4 inch độ phân giải 2.5K vận hành trên vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155.

Bên trong cabin nổi bật với màn hình lớn trung tâm. Ảnh: Autobuy

Phiên bản thuần điện (BEV) trang bị mô-tơ cầu sau công suất 175 kW (235 mã lực), đi kèm pin LFP dung lượng 56,12 kWh do CATL sản xuất, mang lại phạm vi hoạt động 510 km theo tiêu chuẩn CLTC. Công nghệ sạc nhanh 3C cho phép nạp từ 30% đến 80% dung lượng pin trong khoảng 15 phút.

Biến thể EREV sử dụng mô-tơ điện 160 kW kết hợp động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát, đi kèm bộ pin 27,28 kWh cho phép di chuyển thuần điện 200 km và tổng quãng đường vận hành đạt 1.234 km.

Deepal S07 có gì?

Deepal S07 bề thế hơn với thông số kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.750 x 1.930 x 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Thiết kế ngoại thất mang nét góc cạnh thể thao nhờ cấu trúc cửa không viền, tay nắm cửa ẩn và cụm đèn định vị đồ họa cánh chim đặc trưng.

S07 có mặt trước hầm hố cùng nhiều đường nét góc cạnh hơn. Ảnh: Dongdong

Nội thất xe tập trung vào tiện nghi với màn hình trung tâm 15,6 inch tích hợp cơ chế xoay thông minh Sunflower tilt, hệ thống hiển thị thực tế ảo AR-HUD, dàn âm thanh 14 loa Sony và cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn.

Nội thất 2 mẫu gần tương tự nhau. Ảnh: Dongdong

Phiên bản thuần điện (BEV) sở hữu mô-tơ điện công suất tối đa 192 kW (258 mã lực), cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin 66,8 kWh hoặc 79,97 kWh cho tầm hoạt động từ 520 km đến 620 km.

Biến thể EREV trang bị mô-tơ điện 175 kW, kết hợp động cơ xăng 1.5L làm máy phát và bộ pin 39,05 kWh, cung cấp khả năng di chuyển thuần điện 285 km trước khi đạt tổng hành trình vượt mốc 1.100 km.