Thêm một địa điểm mua sắm mỹ phẩm chính hãng cho tín đồ làm đẹp tại Cần Thơ

Chú trọng vào việc không ngừng mở rộng thị trường qua việc lần lượt ký kết hợp tác phân phối chính hãng với hàng trăm "ông lớn" ngành mỹ phẩm. Sammi Shop chính là lựa chọn quen thuộc dành cho tín đồ yêu thích mỹ phẩm tại Việt Nam.

Phát triển dưới mô hình hệ thống siêu thị mỹ phẩm, Sammi Shop tọa lạc tại rất nhiều tuyến phố sầm uất ở 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Năm 2021, Sammi Shop tiếp tục khai trương thêm các cửa hàng mới tại các vị trí đắc địa của loạt TTTM Vincom, bên cạnh các gian hàng thời trang nổi tiếng. Lần đầu tiên chuỗi Siêu thị mỹ phẩm này đặt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại ở Vincom Hạ Long và Cần Thơ, sẽ mở ra một bước phát triển mới, cho khách hàng có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm mua sắm các sản phẩm giá rẻ, uy tín và chất lượng.

Cửa hàng Sammi Shop đặt cạnh thương hiệu H&M tại Vincom Hùng Vương – Cần Thơ.

Với diện tích lên đến 200m2, Sammi Shop Vincom Cần Thơ hứa hẹn sẽ là cửa hàng lớn nhất, hiện đại nhất và chuyên nghiệp nhất hệ thống, đem đến cho team Cần Thơ không gian mua sắm cực thoải mái, tiện nghi.

Hiện Sammi Shop Vincom Hùng Vương đang gấp rút hoàn thiện để chính thức mở bán vào ngày 6/2.

Ngày 6/2 này, Sammi Shop tại Tầng 1 – Vincom Hùng Vương, Cần Thơ sẽ chính thức mở bán, mang đến những ưu đãi cực hấp dẫn và quà tặng miễn phí cực giá trị cho hóa đơn bất kỳ trong ngày đầu mở bán. Đây chính là cơ hội có 1 không 2 dành cho tín đồ yêu thích mỹ phẩm tranh thủ mua sắm trước dịp Tết.

Dù chỉ mới mở bán, nhưng Sammi Shop vẫn dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi cực khủng.

Team Cần Thơ note ngay lịch để sở hữu những sản phẩm chất lượng, giá tốt từ loạt thương hiệu hàng đầu như Maybelline, L’Oreal, Bioderma, Vaseline, KYS, Bioderma, Bioré, La Roche Posay. Vichy, Klairs, Some By Mi, 9 Wishes, Skin1004, By Wishtrend, I’m from, Missha, Silky Girl, Cocoon, BOM, Bio-essence, Lemonade, F.O.X, Black Rouge, Himalaya,…nhé!

Theo dõi ngay fanpage chính thức của Sammi để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào: https://www.facebook.com/Sammishop.com86