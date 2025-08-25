Thêm một công ty đa cấp ở Hà Nội chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp sau 10 năm

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Công Ty TNHH Phân Phối Royal (tên cũ: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp lần đầu ngày 30/12/2009, đăng ký thay đổi lần gần nhất lần thứ 19 ngày 26/12/2024.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Trần Thị Huyền, Tổng Giám đốc. Trụ sở chính tại tầng 3 – Toà nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, TP. Hà Nội.

Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 027/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương) cấp lần đầu ngày 14/2/2015.

Hiện doanh nghiệp đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty tại Ngân hàng TNHH Indovina- CN Tân Bình theo Xác nhận ký quỹ số 180/IVBTB2022 ngày 25/10/2022, được cập nhật theo Xác nhận ký quỹ số 185/2025/CV-IVB.TB-CSD ngày 7/8/2025.

Lý do là công ty đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 12/2/2025 và đã được Ủy ban cạnh tranh Quốc gia ban hành Thông báo số 375/TB-CT ngày 9/5/2025 xác nhận hồ sơ sơ báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý trong 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương nếu công ty chưa hoàn thành các nhiệm vụ về việc kinh doanh bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các nhiệm vụ quyết định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 18/2023/NĐ-CP).

"Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp tiền ký kết", thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp cũng tạm dừng hoạt động bán hàng đa cấp như Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng, Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam.

Hiện Bộ Công thương đang xây dựng Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thay thế cho Nghị định số 40 và Nghị định 18. Nghị định mới đề xuất tăng mức ký quỹ đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ 10 tỷ lên mức 20 hoặc 50 tỷ đồng và bổ sung nhiều quy định "siết" hoạt động bán hàng đa cấp.



