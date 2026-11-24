Chỉ trong ít ngày, PNJ đã ghi nhận 7 nhân sự cấp cao xin từ nhiệm, giữa lúc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính và đang nỗ lực tái cấu trúc.

Ngày 23/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT độc lập, gồm ông Mai Hữu Tín, thành viên độc lập nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Tuấn Hải, thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030; và bà Tiêu Yến Trinh, thành viên độc lập nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đơn từ nhiệm được gửi theo nguyện vọng cá nhân và sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cùng ngày, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp phụ trách Marketing, cũng xin từ nhiệm. HĐQT PNJ đã chấp thuận theo nghị quyết ngày 23/11.

Trước đó, 3 lãnh đạo khác của PNJ cũng nộp đơn từ nhiệm gồm ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cấp cao phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cấp cao phụ trách Khách hàng và Bán lẻ. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/11.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, PNJ đã ghi nhận 7 nhân sự cấp cao xin rời vị trí, giữa lúc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính và đang nỗ lực tái cấu trúc.

Tình hình tài chính của PNJ đang hết sức khẩn cấp

Trong cuộc trao đổi được đăng tải trên website chính thức của PNJ ngày 20/11, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh số bán hàng hiện chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến công ty tiếp tục thua lỗ hằng tháng.

Theo ông Công, áp lực tài chính đến từ các khoản thanh toán mua lại sản phẩm liên tục đến hạn, trong khi nguồn lực của doanh nghiệp đang bị hạn chế.

Đề cập đến hàng tồn kho, lãnh đạo PNJ cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng hóa, trong đó gần 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm.

Một phần hàng hóa có khả năng tiêu thụ cũng đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Do đó, doanh nghiệp không thể ngay lập tức chuyển toàn bộ hàng tồn kho thành tiền để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ PNJ đáo hạn khoản vay, đồng thời công ty tiếp tục đàm phán nâng hạn mức tín dụng để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Công, doanh nghiệp cần cải thiện hoạt động kinh doanh và giảm lỗ thay vì phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Về chính sách mua lại sản phẩm, Tổng Giám đốc PNJ xác nhận công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền trong thời hạn 120 ngày theo chính sách trước đây.

Theo kết quả rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc diện cần tính toán nghĩa vụ thu đổi. Tuy nhiên, ông Công giải thích đây không phải toàn bộ số tiền doanh nghiệp phải thanh toán ngay, bởi giá trị thực tế còn phụ thuộc vào lượng sản phẩm khách hàng mang bán lại, thời điểm thanh toán và giá trị thu hồi.

Trước đó, sự cố liên quan đến hoạt động giám định kim cương của PNJ Lab trong tháng 7/2026 đã khiến lượng khách hàng mang sản phẩm đến bán lại tăng mạnh. Riêng tháng 7, giá trị hàng mua lại lên gần 6.000 tỷ đồng, xấp xỉ tổng giá trị mua lại trong cả năm 2025.

Theo ông Công, tại thời điểm xảy ra sự cố, ông chưa có số liệu tổng hợp về toàn bộ cam kết mua lại sản phẩm và chưa có phương án sẵn để ứng phó với tình huống khách hàng đồng loạt quay lại.

Trong thông báo chính sách thu đổi áp dụng từ ngày 21/11, PNJ vẫn đưa ra lịch thanh toán qua 5 đợt đối với kim cương rời, trang sức kim cương và một số sản phẩm khác, kéo dài tối đa 120 ngày. Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng hàng hóa hiện có để giải quyết nghĩa vụ với khách hàng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ với 12.600 đồng/cp. So với đỉnh hồi đầu năm, thị giá PNJ đã "bốc hơi" 85%. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 6.500 tỷ đồng.