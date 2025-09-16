Thêm hàng loạt cường kích Su-22 được tăng cường cho chiến sự

Không quân Ba Lan đã chính thức cho nghỉ hưu các máy bay tiêm kích - ném bom Su-22 của Liên Xô sau hơn 40 năm phục vụ, theo tờ The War Zone (TWZ).

Loại máy bay chiến đấu này vốn từ lâu đã là xương sống của lực lượng không quân tấn công mặt đất của Khối Hiệp ước Warsaw, sắp tới chúng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng chiến đấu hạng nhẹ FA-50 hiện đại của Hàn Quốc.

Ba Lan từng có tới 110 máy bay Su-22 được hiện đại hóa trong tình trạng hoạt động, bao gồm 90 máy bay một chỗ ngồi và 20 chiếc hai chỗ ngồi. Những chiếc phi cơ đầu tiên đã được đưa vào biên chế từ những năm 1980, và trong nhiều thập kỷ, chúng vẫn là một phần quan trọng của lực lượng không quân Ba Lan.

Tuy nhiên do thiết kế đã lỗi thời và nhu cầu hiện đại hóa phi đội, Không quân Ba Lan đã quyết định thay thế hoàn toàn Su-22 khi họ nhận thấy FA-50 của Hàn Quốc có khả năng cơ động cao hơn hẳn và sử dụng được nhiều hệ thống vũ khí tối tân, loại chiến đấu cơ này còn được Warsaw lắp ráp tại chỗ trong tương lai.

Những chiến cường kích Su-22 của Ba Lan sẽ là sự bổ sung đáng giá cho Không quân Ukraine.

Đáng chú ý, có nhiều dự đoán cho rằng đích đến của khoảng 24 máy bay Su-22 nâng cấp mới được Không quân Ba Lan loại biên sẽ là Ukraine, bởi Kyiv đang rất cần máy bay chiến đấu nhằm bù đắp hao hụt, đặc biệt khi đây là chiến đấu cơ đã được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn NATO.

Đối với Kyiv, Su-22 cũng không phải phương tiện quá xa lạ bởi trước kia Ukraine đã nâng cấp toàn bộ phi đội của mình, nhưng để bán ra nước ngoài thay vì giữ lại sử dụng.

Phải tới gần đây họ mới chính thức đưa một chiếc Su-17 (phiên bản nội địa của Su-22) - vốn giữ vai trò mẫu trình diễn công nghệ vào đội hình tác chiến.