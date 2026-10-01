Thêm hàng chục tiêm kích F-15EX Eagle II cực mạnh được đặt hàng

Hợp đồng mua sắm tiêm kích F-15EX Eagle II liên tục được ký kết với nhiều quốc gia cho thấy chiến đấu cơ thế hệ 4+ vẫn có chỗ đứng vững chắc.

Không quân Mỹ (USAF) đã ký hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD với Tập đoàn Boeing để mua thêm 22 máy bay chiến đấu F-15EX Eagle II. Thông tin này được đăng tải trên Tạp chí Air & Space Forces của Hiệp hội Không quân .

Đơn đặt hàng này thuộc lô sản xuất hàng loạt thứ 7, đã nâng tổng số tiêm kích F-15EX được đặt hàng lên 120 chiếc. Thỏa thuận được ký kết ngay trước khi kết thúc năm tài chính để có đủ thời gian sử dụng số tiền được phân bổ.

Chi phí trung bình của một máy bay chiến đấu theo hợp đồng mới là khoảng 108 triệu USD, chưa bao gồm động cơ được mua riêng từ GE Aerospace.

Số lượng tiêm kích F-15EX của Không quân Mỹ đang gia tăng đột biến.

F-15EX Eagle II là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của máy bay chiến đấu F-15 thế hệ thứ tư cơ bản. Biến thể này thường được xếp loại là thế hệ 4.5.

Chiếc tiêm kích được trang bị hệ thống điều khiển điện tử kỹ thuật số và buồng lái hoàn toàn bằng kính với màn hình cảm ứng, đi kèm trạm radar thế hệ mới với ăng-ten mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-82.

Máy bay được bảo vệ bởi hệ thống tác chiến điện tử hiện đại EPAWSS (Eagle Passive Active Warning Survivability System), có tác dụng vô hiệu hóa vũ khí của đối phương.

Tập đoàn Boeing hiện đang bàn giao lô máy bay thứ ba và có kế hoạch tăng tốc độ sản xuất lên 2 tiêm kích F-15EX mỗi tháng.

Vào tháng 4, Không quân Mỹ đã quyết định tăng tổng số lượng chiến đấu cơ F-15EX trong chương trình mua sắm từ 129 lên 269 chiếc nhằm mở rộng phi đội và bù đắp tổn thất trên chiến trường.

Cần nhớ lại vụ tấn công tên lửa của Iran vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan đã làm hư hại 8 máy bay chiến đấu F-15 tối tân.