Thêm đôi ca sĩ - diễn viên Vbiz ai cũng biết mặt công khai hẹn hò

Cặp đôi này phát tín hiệu sắp gia nhập hội "cẩu lương" Vbiz.

Sau màn “đánh úp” của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh, netizen lập tức gọi tên loạt cặp đôi từng nhiều lần úp mở chuyện tình cảm, mong chờ sẽ có thêm những màn công khai gây bất ngờ trong thời gian tới. Một trong những cái tên đang được chú ý là Trương Thế Vinh và Trâm Anh. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ soi ra động thái khá đặc biệt của cả hai trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Theo đó, Trâm Anh và Trương Thế Vinh cùng check-in tại cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Tuy nhiên, thay vì thoải mái đăng ảnh chung, cả hai lại chọn cách “che che giấu giấu” khiến dân tình càng thêm tò mò.

Trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh đăng tải một bức ảnh tại địa điểm này nhưng dùng biểu tượng mặt cười để che mặt một cô gái. Không lâu sau, Trâm Anh cũng chia sẻ một bức ảnh y hệt. Điểm đáng nói là trong ảnh của cô, một chú gấu được đặt đúng vị trí của Trương Thế Vinh. Màn "giấu mà như không giấu" của cả hai lập tức khiến netizen thích thú. Không cần nói thẳng tên hay đăng ảnh chung, cách che mặt đầy ẩn ý này vẫn khiến nhiều người dễ dàng nhận ra nhân vật xuất hiện cùng mình là ai.

Trương Thế Vinh đăng ảnh ở cột cờ Lũng Cú nhưng che mặt một cô gái

Ngay sau đó, Trâm Anh đăng bức ảnh "giải mã" người bị che mặt là mình, cô cũng đặt biểu tượng chú gấu vào vị trí của Trương Thế Vinh

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Trương Thế Vinh và Trâm Anh chủ động để lộ hint về đối phương theo cách công khai như vậy. Trước động thái mới, cư dân mạng tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Trương Thế Vinh và Trâm Anh. Dù cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, những màn tương tác và “hint” liên tục xuất hiện vẫn khiến cặp đôi trở thành một trong những cái tên được netizen đặc biệt quan tâm.

Netizen mong chờ đây sẽ là cặp đôi tiếp theo gia nhập hội "cẩu lương Vbiz"

Mối quan hệ của Trương Thế Vinh và Trâm Anh

Trương Thế Vinh là một trong những nghệ sĩ đặc biệt hiếm có của Vbiz, anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ nhưng phải đến khi lấn sân diễn xuất và tham gia gameshow mới thật sự bứt phá. Trương Thế Vinh từng góp mặt trong 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ,Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai...

Trương Thế Vinh từng công khai hẹn hò một nữ cơ trưởng vào năm 2014, 2 năm sau đó thì quyết định về chung nhà. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào năm 2016, đã đặt tiệc ở nhà hàng và thông báo đến bạn bè thế nhưng khi ngày trọng đại cận kề thì cả hai đổi trạng thái trên mạng xã hội là "Độc thân". Thời điểm bị hủy hôn, Trương Thế Vinh né tránh truyền thông còn vị hôn thê "hụt" thì cho biết đã trải qua nhiều đau khổ, buồn bã trong cuộc tình này nên sau chia tay không muốn làm bạn. Đến 1 năm sau đó, Trương Thế Vinh mới lên tiếng xác nhận chuyện "đứt gánh" ở phút 89, anh cho biết khó hiểu vì quyết định đột ngột của bạn gái.

Sau một lần tan vỡ, nam diễn viên cũng trở nên kín tiếng trong chuyện yêu đương. Khi được hỏi về mối quan hệ với Trâm Anh, Trương Thế Vinh từng nói: "Tôi từng thông báo sẽ từ chối trả lời bất kỳ điều gì về đời tư nên mong mọi người thông cảm. Rất mong khán giả cho tôi 1 khoảng nhỏ tự do".

Trương Thế Vinh là nam ca sĩ thành công trong nhiều gameshow, ai cũng biết mặt

Tin đồn Trương Thế Vinh và Trâm Anh bắt đầu rộ lên khi netizen phát hiện cả hai thường xuyên đăng ảnh với… cùng một chú chó, trông "na ná" nhau tới 99,9%. Chưa hết, Trâm Anh và Trương Thế Vinh còn từng hợp tác chung trong phim Cây Táo Nở Hoa, và dân tình tin chắc họ đã "bén duyên" từ đây. Ngoài ra, một đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi cạnh nhau thân thiết trong một buổi tiệc. Cô nàng không ngần ngại xoa lưng, thể hiện tình cảm với đối phương. Cả hai còn bị bắt gặp chờ nhau ra về ở một sự kiện.

Nói về gu bạn gái mong muốn, Trương Thế Vinh có chia sẻ: "Vinh không đóng khung hình mẫu nào cả, thay vào đó sẽ lắng nghe và cảm nhận nếu ai đó có sự san sẻ nhiều nhất thì Vinh sẽ chọn người đó. Vinh cũng từng dự định vài lần rồi nhưng không có kết quả tốt đẹp, nên sẽ không có kế hoạch cụ thể nào nữa. Biết đâu Vinh sẽ gặp một người nào đó mà ban đầu họ có chút gì đó khác với mong đợi nhưng cuối cùng lại san sẻ được với Vinh thì sao".

Cả hai từng bị soi hint nuôi chung thú cưng

Cặp đôi còn có hành động thân mật khi tham gia tiệc riêng tư

Nhan sắc ấn tượng của Trâm Anh

Ảnh: FBNV