Một người phụ nữ tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đã bị lừa đảo số tiền lớn sau khi kết bạn qua Facebook với một đối tượng tự xưng là tỷ phú USD. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng đã dẫn dụ nạn nhân chuyển tổng cộng 900 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an xã Lục Nam, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957, trú tại địa phương) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Công an xã Lục Nam tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng Công an xã Lục Nam tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng

Theo lời kể của bà N., mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản Facebook lạ tự giới thiệu là tỷ phú USD gửi lời mời kết bạn. Sau vài lần nói chuyện, đối tượng này dựng lên câu chuyện rằng con gái mình đang có một chiếc đồng hồ đắt tiền muốn bán với giá 2 tỷ đồng để đổi sang một mẫu khác. Gã nói rằng thấy bà N. là người nhân hậu nên muốn nhượng lại cho bà cơ hội mua chiếc đồng hồ này, đồng thời hứa hẹn sẽ giới thiệu ngay cho một công ty chuyên sưu tầm mua lại với giá 4 tỷ đồng, giúp bà N. thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng đã gửi cho bà N. một đường link dẫn đến trang web của công ty mua đồng hồ để bà tự liên hệ. Tin lời, từ ngày 22/9 đến 28/9/2025, bà N. đã làm theo hướng dẫn và thực hiện 5 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 900 triệu đồng.

Khi bà N. cho biết không còn khả năng tài chính để chuyển thêm, đối tượng đã ngay lập tức chặn mọi liên lạc và xóa tài khoản. Lúc này, nạn nhân mới hoang mang, nhận ra mình đã bị lừa nên đã kể lại sự việc với người thân và được hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo.