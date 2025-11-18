Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Hai mục tiêu chính của dự án 869 tỷ đồng được Hà Nội duyệt triển khai theo cơ chế khẩn cấp là gì? A Bổ cập nước sông Tô Lịch và chống úng ngập cho khu vực Resco, Ecohome. B Nạo vét toàn bộ lòng sông Tô Lịch và xây dựng công viên cảnh quan ven bờ. C Thi công tuyến ống dẫn nước dọc đường Võ Chí Công và xây hồ điều hòa Xuân Đỉnh. D Cải tạo trạm bơm Thụy Phương (1959) kết hợp phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Đáp án đúng là: A. Bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cho các khu vực lân cận (Resco, Ecohome...). Giải thích: Dự án này được triển khai với hai mục tiêu song song. Một là cung cấp nguồn nước ổn định từ sông Hồng để duy trì dòng chảy, cải thiện tình trạng ô nhiễm và cảnh quan cho sông Tô Lịch. Hai là hỗ trợ tiêu thoát nước, tăng cường giải quyết vấn đề úng ngập cục bộ cho các khu vực đô thị như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây và Ciputra, những nơi từng bị ngập nặng. Lộ trình (màu đỏ) của tuyến dẫn nước từ trạm bơm Thụy Phương đến Tô Lịch, khoảng hơn 7km. Ảnh: Tiền Phong

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Phương án dẫn nước từ sông Hồng về sông Tô Lịch được lựa chọn trong dự án này là gì? A Dùng đường ống chạy ngầm dọc theo tuyến đường Võ Chí Công để bơm nước. B Dùng cống Liên Mạc và kênh Thụy Phương (dài 7km) để dẫn nước. C Dùng cửa điều tiết đập Thanh Liệt để xả nước từ Hồ Tây ra sông Nhuệ. D Dùng trạm bơm Yên Sở để bơm nước ngược dòng về khu vực mương Nghĩa Đô. Đáp án đúng là: B. Lấy nước sông Hồng qua cống Liên Mạc, dẫn qua kênh Thụy Phương (khoảng 7km) rồi đổ ra sông Tô Lịch. Giải thích: Thành phố đã dừng nghiên cứu phương án chạy dọc đường Võ Chí Công. Phương án mới được duyệt là lấy nước từ sông Hồng tại cống Liên Mạc. Nước sẽ đi vào trạm bơm Thụy Phương, sau đó đi theo kênh Thụy Phương (một phần mương hở, một phần cống hiện có) với tổng chiều dài khoảng 7km, đi qua đường Phạm Văn Đồng, KĐT Tây Hồ Tây, đường Hoàng Quốc Việt và đổ ra sông Tô Lịch tại đầu nguồn (mương Nghĩa Đô).

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Yếu tố then chốt nào giúp dự án khả thi và giảm chi phí vận hành máy bơm? A Tận dụng mực nước sông Hồng cao hơn kênh Thụy Phương để tạo dòng chảy tự nhiên. B Tận dụng toàn bộ trạm bơm Thụy Phương cũ (từ 1959) không cần phải xây mới. C Tận dụng 4km cống ngầm có sẵn trên tuyến để tiết kiệm chi phí thi công đào đường. D Tận dụng nguồn vốn ngân sách 869 tỷ đồng được giải ngân nhanh chóng và hiệu quả. Đáp án đúng là: A. Mực nước sông Hồng duy trì cao hơn mực nước trong kênh Thụy Phương, tạo cơ chế tự chảy. Giải thích: Một trong những yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất của dự án là tận dụng lợi thế về địa hình và thủy văn. Kế hoạch này dựa trên việc mực nước sông Hồng (nơi lấy nước) thường xuyên duy trì ở mức cao hơn mực nước trong kênh Thụy Phương (nơi nhận nước). Điều này tạo ra một cơ chế "tự chảy" tự nhiên, giúp nước lưu thông mà không cần sử dụng máy bơm liên tục, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo dưỡng lâu dài cho công trình. Trạm bơm Thụy Phương xây dựng từ năm 1959. Ảnh: Tiền Phong

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Ngoài việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án này được xây dựng khẩn cấp để giải quyết hậu quả của sự cố nào đã xảy ra? A Giải quyết khẩn cấp sự cố vỡ đê nghiêm trọng tại khu vực cống Liên Mạc. B Giải quyết khẩn cấp tình trạng ngập lụt sâu tại KĐT Ecohome, Ngoại giao đoàn. C Giải quyết khẩn cấp việc trạm bơm Yên Sở bị quá tải, không thể bơm nước ra sông. D Giải quyết khẩn cấp việc thi công các hồ điều hòa (Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế) bị chậm. Đáp án đúng là: B. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các khu đô thị như Ecohome, Ngoại giao đoàn. Giải thích: Dự án này được thúc đẩy một phần vì tình trạng úng ngập nghiêm trọng đã xảy ra. Các bài báo nhắc lại sự cố ngập úng diện rộng cuối tháng 9, đầu tháng 10 và đặc biệt là trận ngập nặng hôm 26/8, khi nước tràn vào cả thang máy tầng 1 của chung cư Ecohome 1. Dự án cải tạo kênh Thụy Phương sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho các tiểu lưu vực này, hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập sâu và kéo dài khi có mưa lớn.