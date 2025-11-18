Đáp án đúng là: A. Bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cho các khu vực lân cận (Resco, Ecohome...).
Giải thích: Dự án này được triển khai với hai mục tiêu song song. Một là cung cấp nguồn nước ổn định từ sông Hồng để duy trì dòng chảy, cải thiện tình trạng ô nhiễm và cảnh quan cho sông Tô Lịch. Hai là hỗ trợ tiêu thoát nước, tăng cường giải quyết vấn đề úng ngập cục bộ cho các khu vực đô thị như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây và Ciputra, những nơi từng bị ngập nặng.
Đáp án đúng là: B. Lấy nước sông Hồng qua cống Liên Mạc, dẫn qua kênh Thụy Phương (khoảng 7km) rồi đổ ra sông Tô Lịch.
Giải thích: Thành phố đã dừng nghiên cứu phương án chạy dọc đường Võ Chí Công. Phương án mới được duyệt là lấy nước từ sông Hồng tại cống Liên Mạc. Nước sẽ đi vào trạm bơm Thụy Phương, sau đó đi theo kênh Thụy Phương (một phần mương hở, một phần cống hiện có) với tổng chiều dài khoảng 7km, đi qua đường Phạm Văn Đồng, KĐT Tây Hồ Tây, đường Hoàng Quốc Việt và đổ ra sông Tô Lịch tại đầu nguồn (mương Nghĩa Đô).
Đáp án đúng là: A. Mực nước sông Hồng duy trì cao hơn mực nước trong kênh Thụy Phương, tạo cơ chế tự chảy.
Giải thích: Một trong những yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất của dự án là tận dụng lợi thế về địa hình và thủy văn. Kế hoạch này dựa trên việc mực nước sông Hồng (nơi lấy nước) thường xuyên duy trì ở mức cao hơn mực nước trong kênh Thụy Phương (nơi nhận nước). Điều này tạo ra một cơ chế "tự chảy" tự nhiên, giúp nước lưu thông mà không cần sử dụng máy bơm liên tục, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo dưỡng lâu dài cho công trình.
Đáp án đúng là: B. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các khu đô thị như Ecohome, Ngoại giao đoàn.
Giải thích: Dự án này được thúc đẩy một phần vì tình trạng úng ngập nghiêm trọng đã xảy ra. Các bài báo nhắc lại sự cố ngập úng diện rộng cuối tháng 9, đầu tháng 10 và đặc biệt là trận ngập nặng hôm 26/8, khi nước tràn vào cả thang máy tầng 1 của chung cư Ecohome 1. Dự án cải tạo kênh Thụy Phương sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho các tiểu lưu vực này, hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập sâu và kéo dài khi có mưa lớn.
Đáp án đúng là: B. Quý III/2026.
Giải thích: Theo quyết định được UBND thành phố ban hành ngày 10/11, dự án này được triển khai theo cơ chế khẩn cấp và có mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, và dự án dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong Quý III (Quý 3) của năm 2026.